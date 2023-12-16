Гибридная атака. Премьер Финляндии Орпо охарактеризовал действия РФ на границе
Категория
Мир
Дата публикации

Гибридная атака. Премьер Финляндии Орпо охарактеризовал действия РФ на границе

Петтери Орпо
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Источник:  Yle

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо называет действия России на границе гибридной атакой, направленной на подрыв суверенитета как его страны, так и Евросоюза.

РФ продолжает провокации в отношении Финляндии

Финский премьер Петтери Орпо дал название действиям России по отношению к его стране.

Об этом сообщает издание yle.

По мнению премьер-министра, одной из мер стабилизации ситуации может стать рассмотрение заявлений на предоставление убежища непосредственно на границе и отсев людей, не отвечающих критериям.

Орпо отметил, что ситуация на границе несколько улучшилась по сравнению со вчерашним днем.

К сожалению, границу пришлось закрыть, потому что Россия не изменила своего поведения, – говорит премьер.

По его словам, пропускные пункты будут закрыты в ближайший месяц. Премьер-министр готов внести быстрые изменения в законодательство из-за пограничной ситуации, если это потребуется.

Орпо также называет действия России сейчас гибридной атакой.

На мой взгляд, это правильный термин. Это очевидная атака на суверенитет Финляндии и Евросоюза, – отметил он.

Финляндия закрывает границы с Россией

30 ноября власти Финляндии решили закрыть все пункты пропуска на границе с РФ. Это произошло на фоне огромного количества нелегальных мигрантов, желавших въехать в Финляндию с территории РФ.

Как отмечал ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, власти внимательно следят за ситуацией на границе и могут продолжить ее закрытие.

13 декабря правительство Финляндии решило открыть два пункта пропуска на границе с Россией. Однако уже на следующий день из-за наплыва мигрантов их снова решили закрыть.

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