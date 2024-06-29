Спочатку шоковані розв'язаною Кремлем злочинною війною проти України, російські олігархи, мало по малу, змирились з новою реальністю та сподіваються на перемогу окупаційної армії РФ.

Кремлівські еліти почали підтримувати розв’язану Путіним війну проти України

Зазначається, що переважна більшість російських олігархів дотримуються думки, що кремлівський диктатор не зупиниться, поки не захопить Київ.

Автори матеріалу провели кілька інтерв’ю з російськими олігархами та дізнались про їхні настрої.

На думку журналістів видання, російські олігархи зайняли сторону Путіна через страх репресій та усвідомлення безперспективності будь-якого спротиву.

При цьому переважна більшість навколовладної російської еліти повірила у здатність окупаційної армії РФ здобути перемогу в Україні.

Погано бути ізгоєм як переможець, але гірше бути ізгоєм як переможений. Ми повинні виграти цю війну. Інакше вони не дадуть нам жити. І, звичайно, Росія розвалиться, - заявив у коментарі журналістам видання один з російських олігархів, який до цього виступав проти війни. Поширити

При цьому серед російських навколовладних еліт не має єдиної думки, що можна буде вважати перемогою.

Зокрема, оптимістично налаштовані олігархи сподіваються, що великий прорив злочинної армії РФ на фронті змусить Україну погодитись на умови Кремля і відмовитись від намірів повернути окуповані Росією українські території.

При цьому такі особи очікують захоплення Харкова, навіть припускаючи фактичне знищення міста в результаті бойових дій.

Такий варіант російські олігархи вважають найменш жахливим з інших.

Один з близьких до Кремля бізнесменів зазначив, що Путіна не задовільнить захоплення однієї тільки Харківської області.

За його словами, Путін не готовий погоджуватись на щось менше за окупацію Києва.

Зазначається, що ті, хто очікує подібного сценарію, вважає, що друга спроба злочинної армії РФ захопити українську столицю також здійснюватиметься з території Білорусі, при цьому тим же самим маршрутом.

Багато хто в Москві вважає, що цього разу російська армія більш загартована, а резерви України ослаблені, тому росіяни можуть перемогти. На думку російських еліт, українці просто надто втомилися, щоб знову захищатися.

Чи наважиться Путін на війну проти НАТО

При цьому автори матеріалу попереджають, що це ще не найгірший сценарій.

На думку найбільш песимістично налаштованих навколовладних осіб, Україна не є ключовою ціллю Кремля.

Насправді Путін вважає своєю метою протистояння західним країнам.

Близькі до президента Росії люди кажуть, що він бачить вторгнення [в Україну] лише як один із фронтів конфлікту із Заходом. Це означає, що успіху Росії на полі бою може бути недостатньо, щоб догодити Путіну. Щоб перемогти своїх справжніх ворогів у Брюсселі та Вашингтоні, Путін може відчути, що йому потрібно атакувати члена НАТО, - наголошують автори публікації. Поширити

На думку найпесимістичнішої частини російських еліт, після України мішенню Росії стане Естонія чи Латвія: дві балтійські країни з великою кількістю російської меншини.

Велика кількість кремлівських еліт та наближених до Путіна олігархів переконана, що Захід не наважиться відповісти Росії на ймовірну агресію проти країн Балтії.

Вони бачать Захід втомленим і розділеним, а тому набагато менш зацікавленим у боротьбі з Росією.

Вони вважають президента США Джо Байдена та європейських лідерів слабкими.

На їхню думку, за такого сценарію НАТО не зможе об’єднатись.

У цьому контексті вони вважають, що НАТО не згуртується, щоб захистити атаковану країну.

Натомість російські еліти вірять, що НАТО буде охоплено такою кількістю паніки та хаосу, що воно мало що зробить – лише знищить довіру до західних урядів.

За словами одного з бізнесменів з оточення Путіна, кремлівський диктатор “занадто полюбив війну”, за допомогою якої йому вдалось мобілізувати суспільство, ув’язнити одних дисидентів, убити інших і змусити більшість решти покинути країну.

Війна також об’єднала еліти, які тепер почуваються небажаними на Заході та бачать у Путіні єдину надію на хороше життя.

Як наслідок, вторгнення означає, що тиск на Путіна менший, ніж будь-коли раніше.