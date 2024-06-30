Чому рідна мати відмовилася від Путіна. Журналістка розкрила нові подробиці
Категорія
Світ
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Чому рідна мати відмовилася від Путіна. Журналістка розкрила нові подробиці

Путін
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Джерело:  Радіо Свобода

Про дитинство та юність російського диктатора Володимира Путіна відомо вкрай мало, однак  російсько-американська журналістка, дослідниця теми дитинства Путіна Джулія Іоффе зазначає, що почали з'являтися нові цікаві деталі.

Головні тези:

  • Біологічна мати вирішила відмовитися від Путіна і віддала його родичам з Ленінграду.
  • Розкрита альтернативна версія народження Путіна, яка відрізняється від офіційної історії.
  • Джулія Іоффе підкреслює, що бідність та злидні вплинули на формування характеру та світогляду майбутнього диктатора.

Путін не жив зі своїми біологічними батьками

Як зазначає експерта, вона розглядає також альтернативну історію народження та раннього дитинства нелегітимного президента РФ.

Джулія Іоффе розповідає, що була росіянка, яка стверджувала, що саме вона народила майбутнього диктатора від росіянина поза шлюбом, а потім вийшла заміж за грузина.

Вона переїхала до Грузії з молодим Володею Путіним. Вітчим ставився до нього жахливо і в принципі не сприймав дитину, яку ми зараз знаємо як Володимира Путіна, як свою власну, — наголосила дослідниця.

Потім біологічна мама майбутнього диктатора вирішила, що особисте життя для неї важливіше, ніж рідний син, тому віддала його далеким родичам у Ленінграді.

На переконання Джулії Іоффе, ця історія пояснює той дивний факт, що офіційні батьки Путіна були справді набагато старші за нього.

Я знаю, що вона (ймовірна біологічна мати Путіна — ред.) багато говорила про це іноземним журналістам, і люди казали, що вона навіть схожа на нього. Не знаю, — додала журналістка.

Володимир Путін у дитинстві (Фото: відкриті джерела)

Що відомо про дитинство Путіна

Джулія Іоффе зазначає, що в майбутнього диктатора у його дитячі роки взагалі не було іграшок.

Розваги малого Путіна були вкрай дивними — до прикладу, він ганявся за щурами, а також намагався знайти спільну мову з іншими дітьми, але всі ці взаємодії були зосереджені навколо фізичної сили та насильства, а також суворої соціальної ієрархії.

За словами дослідниці, уявлення Путіна про світ зіпсувала не відсутність іграшок та розваги з гризунами, а злидні та бідність тієї епохи.

Вони навчили це покоління, що добробут не гарантований, що завжди може бути гірше... Ось чому його палац у Геленджику виглядає так... Я думаю, люди, які виросли з грошима, як правило, не прикрашають свої будинки таким чином, — вважає Джулія Іоффе.

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