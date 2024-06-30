Путін уже знає. Міністр оборони Швеції спрогнозував подальші дії диктатора
Категорія
Політика
Дата публікації

Путін уже знає. Міністр оборони Швеції спрогнозував подальші дії диктатора

Путін
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Джерело:  Bild

Як зазначає шведський міністр оборони Пол Йонсон, нелегітимний президент РФ Володимир Путін нарешті усвідомив, що програє війну Україні, тому намагається реалізувати новий план.

Головні тези:

  • Російський диктатор готовий до ризику та реорганізації своїх сил для завдання шкоди західним демократіям.
  • Стримування Росії: Міністр оборони Швеції закликає робити НАТО сильним та запобігати війні в Європі.
  • Загроза для НАТО: Західні політики вірять у можливість вторгнення Росії найближчими роками.

Путін має намір розколоти ЄС та НАТО

На переконання Пола Йонсона, вторгнення країни-агресорки РФ у Північноатлантичний Альянс не варто вважати чимось неминучим, адже, які відомо, сили будуть не рівні.

Попри це, російський диктатор намагається завдати західним демократіям шкоди у інший спосіб.

Міністр оборони Швеції наголосив, що Путін насправді готовий йти на великі політичні та військові ризики" та "має великі амбіції щодо реорганізації своїх збройних сил".

Найкраще, що ми можемо зробити для збереження миру в Європі, — це зробити НАТО сильним і зосередитись на стримуванні і обороні, — порадив Пол Йонсон.

На його думку, головна ціль НАТО полягає не у перемозі в імовірній війні в Європі, а в тому, щоб запобігти їй.

Я вважаю, що Кремль і сам Путін вже знає, що він програє цю війну. Але я вважаю, що Росія дуже зацікавлена в тому, щоб розділити нас політично, як всередині ЄС, так і в НАТО.

Пол Йонсон

Пол Йонсон

Міністр оборони Швеції

Росія дійсно може розпочати вторгнення в НАТО

Як повідомляло нещодавно видання Financial Times, дедалі більше західних політиків вірять у такий сценарій розвитку подій.

Так, нещодавно очільник Збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен попередив про те, що "вікно можливостей" НАТО для підготовки до можливого протистояння з Росією зменшилось до двох-трьох років.

Згідно з прогнозом лідера Польщі Анджея Дуди, Росія може незабаром мати такий військовий потенціал, що зможе напасти на НАТО вже у 2026-27 роках.

Ми живемо у справді небезпечні часи і в момент, коли широкомасштабний конфлікт є більш вірогідним, ніж будь-коли в новітній історії, — заявив представник британської військової розвідки.

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