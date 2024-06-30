Путин уже знает. Министр обороны Швеции спрогнозировал дальнейшие действия диктатора
Категория
Политика
Дата публикации

Путин уже знает. Министр обороны Швеции спрогнозировал дальнейшие действия диктатора

Путин
Read in English
Читати українською
Источник:  Bild

Как отмечает шведский министр обороны Пол Йонсон, нелегитимный президент РФ Владимир Путин наконец-то осознал, что проигрывает войну Украине, поэтому пытается реализовать новый план.

Главные тезисы

  • Российский диктатор готов к риску и реорганизации своих сил для нанесения ущерба западным демократиям.
  • Сдерживание России: министр обороны Швеции призывает сделать НАТО сильным и предотвратить войну в Европе.
  • Угроза НАТО: западные политики верят в возможность вторжения России в ближайшие годы.

Путин намерен расколоть ЕС и НАТО

По убеждению Пола Йонсона, вторжение страны-агрессорки РФ в Североатлантический Альянс не стоит считать чем-то неизбежным, ведь, как известно, силы будут не равны.

Несмотря на это, российский диктатор пытается нанести западным демократиям вред другим способом.

Министр обороны Швеции подчеркнул, что Путин на самом деле готов идти на большие политические и военные риски и имеет большие амбиции по реорганизации своих вооруженных сил.

Самое лучшее, что мы можем сделать для сохранения мира в Европе, - это сделать НАТО сильным и сосредоточиться на сдерживании и обороне, - посоветовал Пол Йонсон.

По его мнению, главная цель НАТО заключается не в победе в возможной войне в Европе, а в том, чтобы предотвратить ее.

Я считаю, что Кремль и сам Путин уже знают, что он проиграет эту войну. Но я считаю, что Россия очень заинтересована в том, чтобы разделить нас политически, как внутри ЕС, так и в НАТО.

Пол Йонсон

Пол Йонсон

Министр обороны Швеции

Россия действительно может начать вторжение в НАТО

Как сообщало недавно издание Financial Times, все больше западных политиков верят в такой сценарий развития событий.

Так, недавно глава Вооруженных сил Норвегии генерал Эйрик Кристоферсен предупредил о том, что "окно возможностей" НАТО для подготовки к возможному противостоянию с Россией уменьшилось до двух-трех лет.

Согласно прогнозу лидера Польши Анджея Дуды, Россия может в скором времени иметь такой военный потенциал, что сможет напасть на НАТО уже в 2026-27 годах.

Мы живем в действительно опасные времена и в момент, когда широкомасштабный конфликт более вероятен, чем когда-либо в новейшей истории, — заявил представитель британской военной разведки.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ проиграет войну. В США назвали главное условие для поражения Путина
Путин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин нашел себе новую жертву для "переговоров"
Путин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин испугался предоставления Украине новой помощи и придумал очередной план
Путин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?