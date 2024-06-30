Путин уже знает. Министр обороны Швеции спрогнозировал дальнейшие действия диктатора

Как отмечает шведский министр обороны Пол Йонсон, нелегитимный президент РФ Владимир Путин наконец-то осознал, что проигрывает войну Украине, поэтому пытается реализовать новый план.
Главные тезисы
- Российский диктатор готов к риску и реорганизации своих сил для нанесения ущерба западным демократиям.
- Сдерживание России: министр обороны Швеции призывает сделать НАТО сильным и предотвратить войну в Европе.
- Угроза НАТО: западные политики верят в возможность вторжения России в ближайшие годы.
Путин намерен расколоть ЕС и НАТО
По убеждению Пола Йонсона, вторжение страны-агрессорки РФ в Североатлантический Альянс не стоит считать чем-то неизбежным, ведь, как известно, силы будут не равны.
Несмотря на это, российский диктатор пытается нанести западным демократиям вред другим способом.
Министр обороны Швеции подчеркнул, что Путин на самом деле готов идти на большие политические и военные риски и имеет большие амбиции по реорганизации своих вооруженных сил.
По его мнению, главная цель НАТО заключается не в победе в возможной войне в Европе, а в том, чтобы предотвратить ее.
Россия действительно может начать вторжение в НАТО
Как сообщало недавно издание Financial Times, все больше западных политиков верят в такой сценарий развития событий.
Так, недавно глава Вооруженных сил Норвегии генерал Эйрик Кристоферсен предупредил о том, что "окно возможностей" НАТО для подготовки к возможному противостоянию с Россией уменьшилось до двух-трех лет.
Согласно прогнозу лидера Польши Анджея Дуды, Россия может в скором времени иметь такой военный потенциал, что сможет напасть на НАТО уже в 2026-27 годах.
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