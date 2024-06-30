Путин уже знает. Министр обороны Швеции спрогнозировал дальнейшие действия диктатора

Путин намерен расколоть ЕС и НАТО

По убеждению Пола Йонсона, вторжение страны-агрессорки РФ в Североатлантический Альянс не стоит считать чем-то неизбежным, ведь, как известно, силы будут не равны.

Несмотря на это, российский диктатор пытается нанести западным демократиям вред другим способом.

Министр обороны Швеции подчеркнул, что Путин на самом деле готов идти на большие политические и военные риски и имеет большие амбиции по реорганизации своих вооруженных сил.

Самое лучшее, что мы можем сделать для сохранения мира в Европе, - это сделать НАТО сильным и сосредоточиться на сдерживании и обороне, - посоветовал Пол Йонсон. Поделиться

По его мнению, главная цель НАТО заключается не в победе в возможной войне в Европе, а в том, чтобы предотвратить ее.

Я считаю, что Кремль и сам Путин уже знают, что он проиграет эту войну. Но я считаю, что Россия очень заинтересована в том, чтобы разделить нас политически, как внутри ЕС, так и в НАТО. Пол Йонсон Министр обороны Швеции

Россия действительно может начать вторжение в НАТО

Как сообщало недавно издание Financial Times, все больше западных политиков верят в такой сценарий развития событий.

Так, недавно глава Вооруженных сил Норвегии генерал Эйрик Кристоферсен предупредил о том, что "окно возможностей" НАТО для подготовки к возможному противостоянию с Россией уменьшилось до двух-трех лет.

Согласно прогнозу лидера Польши Анджея Дуды, Россия может в скором времени иметь такой военный потенциал, что сможет напасть на НАТО уже в 2026-27 годах.