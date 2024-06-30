У Путіна є план Б. Ексгенсек НАТО Расмуссен озвучив нове попередження для України

Як зазначає колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен, російський диктатор Володимир Путін збирається завершувати війну, попри те, що його перший план щодо захоплення України виявився провальним.
Головні тези:
- Путін має план Б, який полягає в замороженні конфлікту та окупації східної України для ослаблення Заходу.
- Ексгенсек НАТО прогнозує, що війна РФ проти України буде тривати щонайменше до кінця поточного року.
- Російський диктатор розраховує на зміни після президентських виборів у США.
- Путін намагається ускладнити постачання зброї Україні через розгортання ядерних ракет та вплив на рішення Заходу.
Путін спробує ослабити Захід
Журналісти поцікавилися у ексгенсека Альянсу, коли та як може завершитись війна РФ проти України.
За словами Расмуссена, наразі робити прогнози щодо термінів вкрай важко.
Андерс Фог Расмуссен також озвучив прогноз, що війна РФ проти України триватиме щонайменше до кінця поточного року.
Як відомо, російський диктатор розраховує на те, що президентські вибори в Штатах "принесуть зміни, які так чи інакше допоможуть йому".
На переконання колишнього генсека НАТО, саме 2025 рік стане вирішальним для України.
Путін наляканий тим, що Україна дедалі частіше отримає допомогу від своїх союзників
Нелегітимний президент РФ Володимир Путін робить все можливе, щоб зірвати постачання зброю Україні від її партнерів.
З цією метою він навіть віддав наказ розпочати виробництво і розгортання ядерних ракет малої і середньої дальності.
Як вважають американські аналітики, це, цілком можливо, є частиною кампанії Кремля з рефлексивного контролю, спрямованої на вплив щодо ухвалення рішень Заходом на користь Росії.
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