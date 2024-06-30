Як зазначає колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен, російський диктатор Володимир Путін збирається завершувати війну, попри те, що його перший план щодо захоплення України виявився провальним.

Путін спробує ослабити Захід

Журналісти поцікавилися у ексгенсека Альянсу, коли та як може завершитись війна РФ проти України.

За словами Расмуссена, наразі робити прогнози щодо термінів вкрай важко.

Я боюся, що це буде війна надовго. "План А" Путіна — завоювати всю Україну за кілька днів — провалився. Його "план Б" — заморожений конфлікт і російська окупація східної України в надії на те, що Захід ослабне і поступиться. Андерс Фог Расмуссен Ексгенсек НАТО

Андерс Фог Расмуссен також озвучив прогноз, що війна РФ проти України триватиме щонайменше до кінця поточного року.

Як відомо, російський диктатор розраховує на те, що президентські вибори в Штатах "принесуть зміни, які так чи інакше допоможуть йому".

На переконання колишнього генсека НАТО, саме 2025 рік стане вирішальним для України.

Якщо ми дамо українцям все необхідне, щоб не просто вижити, а й виграти війну, вони мають хороші шанси відтіснити росіян, — ввжає Расмуссен. Поширити

Путін наляканий тим, що Україна дедалі частіше отримає допомогу від своїх союзників

Нелегітимний президент РФ Володимир Путін робить все можливе, щоб зірвати постачання зброю Україні від її партнерів.

З цією метою він навіть віддав наказ розпочати виробництво і розгортання ядерних ракет малої і середньої дальності.

Як вважають американські аналітики, це, цілком можливо, є частиною кампанії Кремля з рефлексивного контролю, спрямованої на вплив щодо ухвалення рішень Заходом на користь Росії.