Армения станет участницей юбилейного саммита НАТО
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Армения станет участницей юбилейного саммита НАТО

Туск и Пашинян
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Источник:  online.ua

Армения все больше отдаляется от страны-агрессорки России. Так, Ереван официально подтвердил свое участие в саммите Североатлантического Альянса в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля.

Главные тезисы

  • Лидер Армении Никол Пашинян начал заявлять о предстоящем выходе его страны из Организации договора коллективной безопасности, но вступление в НАТО пока не обсуждается.
  • Визит генсека НАТО в Армению и призыв к нормализации отношений с соседями свидетельствуют о важных изменениях во внешней политике страны.
  • Поддержка Арменией инициатив НАТО демонстрирует ее желание укреплять сотрудничество и безопасность в регионе.

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О решении властей страны рассказала спикер МИД Ани Бадалян, пишет "Арменпресс" .

Она также уточнила, что официальный Ереван получил приглашение на саммит НАТО в Вашингтоне "в формате партнеров, а также в других мероприятиях, посвященных 75-летию Альянса".

После предложения со стороны Североатлантического союза Армения подтвердила свое участие.

Других договоренностей пока нет, — заявила Ани Бадалян.

Стоит отметить, что пока это решение не прокомментировал лидер Армении Никол Пашинян, поэтому неизвестно, поедет ли он непосредственно на саммит в Вашингтон 9-11 июля.

Перед этим помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что Штаты пригласили Азербайджан и Армению на встречу партнеров в рамках саммита НАТО, который состоится в Вашингтоне, — сказано в сообщении.

Больше об отношении армян к Украине и России можно узнать во время просмотра нового интервью Online.UA с бойцом Nemesis Group Феликсом "Джаничем":

Что известно об отношениях Армении и НАТО

Недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян начал утверждать, что его страна выйдет из Организации договора о коллективной безопасности, однако когда это произойдет — не уточнил.

Но вступление в НАТО не вопрос, который мы обсуждали или обсуждаем, — добавил он.

Что также важно понимать, в марте генсек НАТО Йенс Столтенберг совершил первый визит в Армению и призвал Ереван и Баку заключить соглашение о нормализации отношений.

Последние события происходили на фоне новых резких заявлений Пашиняна в сторону ОДКБ, России и Беларуси.

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