Армения станет участницей юбилейного саммита НАТО

Армения все больше отдаляется от страны-агрессорки России. Так, Ереван официально подтвердил свое участие в саммите Североатлантического Альянса в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля.
Главные тезисы
- Лидер Армении Никол Пашинян начал заявлять о предстоящем выходе его страны из Организации договора коллективной безопасности, но вступление в НАТО пока не обсуждается.
- Визит генсека НАТО в Армению и призыв к нормализации отношений с соседями свидетельствуют о важных изменениях во внешней политике страны.
- Поддержка Арменией инициатив НАТО демонстрирует ее желание укреплять сотрудничество и безопасность в регионе.
Армения продолжает налаживать контакты с Североатлантическим союзом и ЕС
О решении властей страны рассказала спикер МИД Ани Бадалян, пишет "Арменпресс" .
Она также уточнила, что официальный Ереван получил приглашение на саммит НАТО в Вашингтоне "в формате партнеров, а также в других мероприятиях, посвященных 75-летию Альянса".
После предложения со стороны Североатлантического союза Армения подтвердила свое участие.
Стоит отметить, что пока это решение не прокомментировал лидер Армении Никол Пашинян, поэтому неизвестно, поедет ли он непосредственно на саммит в Вашингтон 9-11 июля.
Больше об отношении армян к Украине и России можно узнать во время просмотра нового интервью Online.UA с бойцом Nemesis Group Феликсом "Джаничем":
Что известно об отношениях Армении и НАТО
Недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян начал утверждать, что его страна выйдет из Организации договора о коллективной безопасности, однако когда это произойдет — не уточнил.
Что также важно понимать, в марте генсек НАТО Йенс Столтенберг совершил первый визит в Армению и призвал Ереван и Баку заключить соглашение о нормализации отношений.
Последние события происходили на фоне новых резких заявлений Пашиняна в сторону ОДКБ, России и Беларуси.
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