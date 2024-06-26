Забрала Нагорный Карабах. Армения озвучила новое обвинение России
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Политика
Дата публикации

Забрала Нагорный Карабах. Армения озвучила новое обвинение России

Армен Григорян
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Источник:  online.ua

Армения снова бросила публичный вызов стране-агрессорке РФ. С новым заявлением выступил секретарь Совбеза страны Армен Григорян.

Главные тезисы

  • Напряжение между Арменией и Россией продолжает нарастать.
  • Заявления и противостояния между представителями стран остаются открытым вопросом власти и влияния на политический ландшафт в регионе.
  • Ситуация с Нагорным Карабахом до сих пор остается центральной темой конфликтов между Москвой и Ереваном.

Армения утверждает, что потеряла Нагорный Карабах из-за России

Армен Григорян публично обвинил РФ в том, что она "отдала" Нагорный Карабах Азербайджану.

По его убеждению, без "разрешения" России войны и возвращения Карабаха под контроль Азербайджана не случилось бы.

Россия пришла, забрала Нагорный Карабах у армян, вернула Азербайджану и ушла, вот такая реальность, — заявил секретарь Совета безопасности страны.

Армен Григорян не скрывает тот факт, что Армения на тот период времени была полностью зависима от России.

В России уже ответили на новые обвинения Армении

С заявлением почти сразу выступила официальная представительница МИД РФ и скандальная российская дипломат Мария Захарова.

Она начала цинично утверждать, что секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян "унизил свой народ".

Как представители власти, подобные деятели унижают свой собственный народ. Граждане Армении защищали свою территорию, отдавали свою жизнь, считали это исторически важным. Идеология Армении как государства долгие годы строилась именно на этих тезисах. Они ведь знали, за что идут в бой, за что жертвуют своим благополучием, обрекают своих жен и детей на вдовство и сиротство. И как можно их память таким циничным образом предавать, обнулять то, что раньше и, думаю, сейчас в Армении называлось подвигом, — жалуется Захарова.

Она также начала рассказывать о «временниках, которые, очевидно, сидят на подкормке извне и оскорбляют свой народ».

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