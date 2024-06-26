Армения снова бросила публичный вызов стране-агрессорке РФ. С новым заявлением выступил секретарь Совбеза страны Армен Григорян.
Главные тезисы
- Напряжение между Арменией и Россией продолжает нарастать.
- Заявления и противостояния между представителями стран остаются открытым вопросом власти и влияния на политический ландшафт в регионе.
- Ситуация с Нагорным Карабахом до сих пор остается центральной темой конфликтов между Москвой и Ереваном.
Армения утверждает, что потеряла Нагорный Карабах из-за России
Армен Григорян публично обвинил РФ в том, что она "отдала" Нагорный Карабах Азербайджану.
По его убеждению, без "разрешения" России войны и возвращения Карабаха под контроль Азербайджана не случилось бы.
Армен Григорян не скрывает тот факт, что Армения на тот период времени была полностью зависима от России.
В России уже ответили на новые обвинения Армении
С заявлением почти сразу выступила официальная представительница МИД РФ и скандальная российская дипломат Мария Захарова.
Она начала цинично утверждать, что секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян "унизил свой народ".
Она также начала рассказывать о «временниках, которые, очевидно, сидят на подкормке извне и оскорбляют свой народ».
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