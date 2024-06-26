Армения утверждает, что потеряла Нагорный Карабах из-за России

Армен Григорян публично обвинил РФ в том, что она "отдала" Нагорный Карабах Азербайджану.

По его убеждению, без "разрешения" России войны и возвращения Карабаха под контроль Азербайджана не случилось бы.

Россия пришла, забрала Нагорный Карабах у армян, вернула Азербайджану и ушла, вот такая реальность, — заявил секретарь Совета безопасности страны. Поделиться

Армен Григорян не скрывает тот факт, что Армения на тот период времени была полностью зависима от России.

В России уже ответили на новые обвинения Армении

С заявлением почти сразу выступила официальная представительница МИД РФ и скандальная российская дипломат Мария Захарова.

Она начала цинично утверждать, что секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян "унизил свой народ".

Как представители власти, подобные деятели унижают свой собственный народ. Граждане Армении защищали свою территорию, отдавали свою жизнь, считали это исторически важным. Идеология Армении как государства долгие годы строилась именно на этих тезисах. Они ведь знали, за что идут в бой, за что жертвуют своим благополучием, обрекают своих жен и детей на вдовство и сиротство. И как можно их память таким циничным образом предавать, обнулять то, что раньше и, думаю, сейчас в Армении называлось подвигом, — жалуется Захарова. Поделиться

Она также начала рассказывать о «временниках, которые, очевидно, сидят на подкормке извне и оскорбляют свой народ».