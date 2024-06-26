Забрала Нагірний Карабах. Вірменія озвучила нове звинувачення Росії

Вірменія знову кинула публічний виклик країні-агресорці РФ. З новою заявою виступив секретар Ради безпеки країни Армен Григорян.
Головні тези:
- Напруга між Вірменією та Росією продовжує наростати.
- Заяви та протистояння між представниками країн є відкритим питання влади та впливу на політичний ландшафт у регіоні.
- Ситуація з Нагірним Карабахом досі залишається центральною темою для конфліктів між Москвою та Єреваном.
Вірменія стверджує, що втратила Нагірний Карабах через Росію
Армен Григорян публічно звинуватив РФ у тому, що вона "віддала" Нагірний Карабах Азербайджану.
На його переконання, без "дозволу" Росії війни і повернення Карабаху під контроль Азербайджану не сталось би.
Армен Григорян не приховує той факт, що Вірменія на той час була повністю залежною від Росії.
У Росії вже відповіли на нові звинувачення Вірменії
З заявою майже одразу виступила офіційна представниця МЗС РФ та скандальна російська дипломатка Марія Захарова.
Вона почала цинічно стверджувати, що секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян “принизив свій народ”.
Вона також почала розповідати про «тимчасовиків, які, “очевидно, сидять на підживленні ззовні і ображають свій народ”.
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