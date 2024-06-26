Забрала Нагірний Карабах. Вірменія озвучила нове звинувачення Росії
Категорія
Політика
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Забрала Нагірний Карабах. Вірменія озвучила нове звинувачення Росії

Армен Григорян
Джерело:  online.ua

Вірменія знову кинула публічний виклик країні-агресорці РФ. З новою заявою виступив секретар Ради безпеки країни Армен Григорян.

Головні тези:

  • Напруга між Вірменією та Росією продовжує наростати.
  • Заяви та протистояння між представниками країн є відкритим питання влади та впливу на політичний ландшафт у регіоні.
  • Ситуація з Нагірним Карабахом досі залишається центральною темою для конфліктів між Москвою та Єреваном.

Вірменія стверджує, що втратила Нагірний Карабах через Росію

Армен Григорян публічно звинуватив РФ у тому, що вона "віддала" Нагірний Карабах Азербайджану.

На його переконання, без "дозволу" Росії війни і повернення Карабаху під контроль Азербайджану не сталось би.

Росія прийшла, забрала Нагірний Карабах у вірмен, повернула Азербайджану і пішла собі, ось така реальність, — заявив секретар Ради безпеки країни.

Армен Григорян не приховує той факт, що Вірменія на той час була повністю залежною від Росії.

У Росії вже відповіли на нові звинувачення Вірменії

З заявою майже одразу виступила офіційна представниця МЗС РФ та скандальна російська дипломатка Марія Захарова.

Вона почала цинічно стверджувати, що секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян “принизив свій народ”.

Як представники влади, подібні діячі принижують свій власний народ. Громадяни Вірменії захищали свою територію, віддавали своє життя, вважали це історично важливим. Ідеологія Вірменії як держави довгі роки будувалася саме на цих тезах. Адже вони знали, за що йдуть у бій, за що жертвують своїм благополуччям, прирікають своїх дружин та дітей на вдівство та сирітство. І як можна їхню пам'ять таким цинічним чином зраджувати, обнулювати те, що раніше і, гадаю, зараз у Вірменії називалося подвигом, — скаржиться Захарова.

Вона також почала розповідати про «тимчасовиків, які, “очевидно, сидять на підживленні ззовні і ображають свій народ”.

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