Вірменія хоче подати заявку на вступ до ЄС

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про намір подати заявку на вступ країни до Європейського союзу до осені.

Вірменія має намір подати заявку на вступ до ЄС

Hraparak з посиланням на свої джерела пише, що нещодавно Пашинян провів акриту зустріч з депутатами парламенту, міністрами, секретарем Ради безпеки та керівництвом правлячої партії.

Вони обговорили питання щодо початку процесу вступу в ЄС.

Пашинян дав зрозуміти, що Захід вимагає практичних кроків, щоб Вірменія відокремилася від Росії у зовнішньополітичному курсі, і в нинішній ситуації у Вірменії “немає іншого виходу, як виконати вимоги Заходу, оскільки Росія відвернулася від нас багато років тому”.

Hraparak додає, що на наступній зустрічі, яка, ймовірно, відбудеться незабаром, що уряд надасть звіт про можливі наслідки відповідного кроку.

Наприкінці минулого року Пашинян обережно заявив, що Вірменія готова бути настільки близькою до ЄС, наскільки Євросоюз вважатиме це можливим.

Вірменія заморозила участь в ОДКБ

23 лютого Пашинян в інтерв'ю France 24 сказав, що його країна "заморозила" свою участь в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Також він звинуватив Азербайджан у підготовці до нової війни та захопленні територій Вірменії.

За його словами, президент Азербайджану Ільхам Алієв "хоче не мирного договору, заснованого на взаємному визнанні територіальної цілісності, а планує захоплення нових територій у Вірменії".