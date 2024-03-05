Армения хочет подать заявку на вступление в ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении подать заявку на вступление страны в Европейский союз до осени.

Армения намерена подать заявку на вступление в ЕС

Hraparak со ссылкой на свои источники пишет, что недавно Пашинян провел акритую встречу с депутатами парламента, министрами, секретарем Совбеза и руководством правящей партии.

Они обсудили вопрос о начале процесса вступления в ЕС.

Пашинян дал понять, что Запад требует практических шагов, чтобы Армения отделилась от России во внешнеполитическом курсе, и в нынешней ситуации у Армении "нет иного выхода, как выполнить требования Запада, поскольку Россия отвернулась от нас много лет назад".

Hraparak добавляет, что на следующей встрече, которая, вероятно, состоится в скором времени, что правительство предоставит отчет о возможных последствиях соответствующего шага.

В конце прошлого года Пашинян осторожно заявил, что Армения готова быть настолько близка к ЕС, насколько Евросоюз сочтет это возможным.

Армения заморозила участие в ОДКБ

23 февраля Пашинян в интервью France 24 сказал, что его страна "заморозила" свое участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Также он обвинил Азербайджан в подготовке новой войны и захвате территорий Армении.

По его словам, президент Азербайджана Ильхам Алиев "хочет не мирного договора, основанного на взаимном признании территориальной целостности, а планирует захват новых территорий в Армении".