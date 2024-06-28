Вірменія стане учасницею ювілейного саміту НАТО

Вірменія дедалі більше віддаляється від країни-агресорки Росії. Так, Єреван офіційно підтвердив свою участь у саміті Північноатлантичного Альянсу у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня.

Вірменія продовжує налагоджувати контакти з Альянсом та ЄС

Про рішення влади країни розповіла речниця МЗС Ані Бадалян, пише "Арменпресс".

Вона також уточнила, що офіційний Єреван отримав запрошення на саміт НАТО у Вашингтоні "у форматі партнерів, а також в інших заходах, присвячених 75-річчю Альянсу".

Після пропозиції з боку Альянсу Вірменія підтвердила свою участь.

Інших домовленостей наразі немає, — заявила Ані Бадалян. Поширити

Варто зазначити, що поки це рішення жодним чином не прокоментував лідер Вірменії Нікол Пашинян, тому невідомо, чи поїде він безпосередньо на саміт у Вашингтон 9-11 липня.

Перед цим помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О'Браєн заявив, що Штати запросили Азербайджан і Вірменію на зустріч партнерів у межах саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні, — йдеться в повідомленні. Поширити

Більше про ставлення вірменів до України та Росії можна дізнатися після перегляду інтерв’ю Online.UA з бійцем Nemesis Group Феліксом “Джаничем”:

Що відомо про відносини Вірменії та НАТО

Нещодавно прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян почав стверджувати, що його країна вийде з Організації договору про колективну безпеку, однак коли це станеться — не уточнив.

Але вступ у НАТО не є питанням, яке ми обговорювали чи обговорюємо, — додав він. Поширити

Що також вадливо розуміти, у березні генсек НАТО Єнс Столтенберг здійснив перший візит до Вірменії та закликав Єреван і Баку укласти угоду про нормалізацію відносин.