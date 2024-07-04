Украине предложат несколько путей к членству в НАТО на саммите в Вашингтоне
Категория
Политика
Дата публикации

Украине предложат несколько путей к членству в НАТО на саммите в Вашингтоне

Флаги Украины и НАТО
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Источник:  Голос Америки

По словам заместителя помощника главы Госдепа США по делам Европы и Евразии Дугласа Джонса, во время саммита НАТО в Вашингтоне партнеры предложат Украине конкретные пути членства в Альянсе.

Главные тезисы

  • На саммите НАТО в Вашингтоне будут представлены конкретные пути членства в НАТО для Украины.
  • Представители НАТО обсудят гарантии безопасности и поддержку Украины в контексте российской агрессии.
  • Президент Зеленский стремится к одобрению по системам ЗРК Patriot и новым соглашениям по безопасности.
  • Ожидается обсуждение приглашения Украины в НАТО как символа единства и защиты от угроз.
  • Украина рассчитывает на признание лидерства США и позицию на саммите, несмотря на ожидания относительно приглашения.

Что известно о подготовке НАТО предложений Украине по членству

Джонсон подчеркнул, что в декларации по итогам саммита члены НАТО подтвердят гарантии того, что Украина впоследствии обретет членство в Альянсе.

Однако представитель Дерджепа США отметил, что конкретные формулировки еще согласовываются.

Кроме того, члены НАТО обсуждают вопрос необходимой помощи Украине на фоне продолжения российской агрессии и защиты от нее в будущем.

На саммит в Вашингтоне пригласят министров иностранных дел 35 стран-партнеров, не входящих в НАТО.

По словам Джонса, развитие устойчивости этих союзников к противостоянию угрозам и вызовам со стороны Китая является одним из ключевых пунктов повестки дня.

Что говорят в Украине

По словам президента Владимира Зеленского в интервью Bloomberg, Украина рассчитывает получить что-то близкое к приглашению по поводу членства в НАТО во время саммита Альянса в Вашингтоне.

Зеленский подчеркнул, что во время саммита НАТО будет добиваться одобрительного решения по получению дополнительных систем ЗРК Patriot, а также подписанию новых соглашений по гарантиям безопасности.

По словам Зеленского, Украина также хочет получить приглашение вступить в Альянс, но "знает, что не получит его".

Мы хотели бы увидеть что-то похожее на приглашение. Это было бы знаком того, что никто не боится Путина и все уверены в лидерстве США, – объясняет Зеленский.

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