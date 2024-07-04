По словам заместителя помощника главы Госдепа США по делам Европы и Евразии Дугласа Джонса, во время саммита НАТО в Вашингтоне партнеры предложат Украине конкретные пути членства в Альянсе.
Главные тезисы
- На саммите НАТО в Вашингтоне будут представлены конкретные пути членства в НАТО для Украины.
- Представители НАТО обсудят гарантии безопасности и поддержку Украины в контексте российской агрессии.
- Президент Зеленский стремится к одобрению по системам ЗРК Patriot и новым соглашениям по безопасности.
- Ожидается обсуждение приглашения Украины в НАТО как символа единства и защиты от угроз.
- Украина рассчитывает на признание лидерства США и позицию на саммите, несмотря на ожидания относительно приглашения.
Что известно о подготовке НАТО предложений Украине по членству
Джонсон подчеркнул, что в декларации по итогам саммита члены НАТО подтвердят гарантии того, что Украина впоследствии обретет членство в Альянсе.
Однако представитель Дерджепа США отметил, что конкретные формулировки еще согласовываются.
Кроме того, члены НАТО обсуждают вопрос необходимой помощи Украине на фоне продолжения российской агрессии и защиты от нее в будущем.
На саммит в Вашингтоне пригласят министров иностранных дел 35 стран-партнеров, не входящих в НАТО.
По словам Джонса, развитие устойчивости этих союзников к противостоянию угрозам и вызовам со стороны Китая является одним из ключевых пунктов повестки дня.
Что говорят в Украине
По словам президента Владимира Зеленского в интервью Bloomberg, Украина рассчитывает получить что-то близкое к приглашению по поводу членства в НАТО во время саммита Альянса в Вашингтоне.
Зеленский подчеркнул, что во время саммита НАТО будет добиваться одобрительного решения по получению дополнительных систем ЗРК Patriot, а также подписанию новых соглашений по гарантиям безопасности.
По словам Зеленского, Украина также хочет получить приглашение вступить в Альянс, но "знает, что не получит его".
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