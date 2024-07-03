В НАТО согласовали ежегодное выделение Украине 40 млрд евро — Reuters
Категория
Украина
Дата публикации

В НАТО согласовали ежегодное выделение Украине 40 млрд евро — Reuters

В НАТО согласовали ежегодное выделение Украине 40 млрд евро — Reuters
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Источник:  Reuters

Союзники по НАТО согласовали план ежегодного финансирования Украины в объеме 40 млрд евро.

Главные тезисы

  • НАТО утвердило план выделения Украине 40 млрд евро ежегодно на военные нужды.
  • Средства будут использованы для международной координации поставок оружия и тренировок для украинских Вооруженных сил.
  • На саммите в Вашингтоне запланировано подписание обязательства лидерами НАТО.
  • Ожидается назначение ответственного за долгосрочную помощь Украине для модернизации и поддержки.
  • Президент Зеленский и генсек НАТО поделились ожиданиями от предстоящего саммита и поддержкой оборонных систем для Украины.

Украина получит помощь от НАТО

Страны-члены НАТО договорились о финансировании военной помощи Украине в размере 40 миллиардов евро. Украина получит эти средства в следующем году.

Ожидается, что лидеры НАТО подпишут это обязательство на саммите в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля.

По плану НАТО в будущем примет международную координацию поставок оружия и тренировок для Вооруженных сил Украины, частично используя командную структуру Альянса с привлечением средств из своего общего бюджета.

Штаб для координации помощи Украине разместят в Висбадене на юге Германии. Там уже действует военная база США.

План также предусматривает, что Альянс назначит ответственного за долгосрочную помощь Украине. Это будет высокопоставленный гражданский чиновник, который будет отвечать за нужды в военной модернизации и невоенной поддержке, отчитываться как перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе, так и перед новым командованием в Висбадене.

Назначение ответственного сможет защитить долгосрочную помощь на фоне укрепления позиций правых сил в Европе и все большую вероятность того, что бывший президент США Дональд Трамп может вернуться в Белый дом и сократить поддержку Украины.

Что известно о саммите НАТО

Лидеры НАТО собираются на саммит Организации Североатлантического договора в Вашингтоне с 9 по 11 июля, чтобы частично отпраздновать 75-ю годовщину военного Альянса.

Президент Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказали об ожиданиях от саммита лидеров Альянса. Зеленский отметил готовность членов Альянса обеспечить Украину критически необходимыми оборонными средствами, прежде всего системами противовоздушной и противоракетной обороны.

При этом издание Reuters сообщило, что Украина получит "хорошие новости" в своем стремлении получить больше систем противовоздушной обороны на саммите НАТО.

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