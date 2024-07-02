Чего ждать Украине после возможного переизбрания Трампа. В НАТО разработали новый план

Альянс осознает все угрозы для Украины, которые возникнут после вероятного возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Блок уже решил начать активно готовиться к такому развитию событий.

НАТО хочет защитить от Трампа помощь для Украины

Согласно последним данным, члены Альянса уже разработали ряд мер с целью сохранения и усиления долгосрочной поддержки Украины даже если одиозный республиканец снова станет президентом США.

Так, журналистам удалось узнать, что НАТО собирается отправить в Киев высокопоставленного гражданского чиновника и создать в Германии новое командование для координации военной помощи и обучения украинских войск.

Операция, получившая название "НАТО — помощь и тренировка для Украины", будет укомплектована почти 700 американскими и другими военнослужащими из 32 стран-членов Альянса. Она возьмет на себя большую часть миссии, которую американские военные выполняли после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, — сказано в сообщении. Поделиться

По словам Иво Даалдера, который был послом США в НАТО с 2009 по 2013 год, теперь именно члены Альянса будут нести ответственность за принятие важных решений по Украине.

Дипломат подчеркнул, что даже если Штаты сократят или прекратят поддержку этих усилий, их все равно будут реализовывать в блоке.

Чего Украине ждать от саммита НАТО

Журналисты обращают внимание на то, что во время события соберутся все лидеры Альянса — мероприятие состоится в Вашингтоне, где 75 лет назад был подписан договор об учреждении блока.

Руководство НАТО рассчитывает на то, что на саммите официально договорятся о ежегодных финансовых обязательствах по военной поддержке Украины.

Переговоры по этому поводу до сих пор продолжаются.

Недавние дискуссии между членами Альянса включали установление цели на уровне примерно 40 миллиардов долларов в год и увеличение взноса многих стран, хотя США, вероятно, будут и дальше оставаться главным донором, — пишет издание. Поделиться

Кроме того, по словам инсайдеров, НАТО опишет заявку Украины на вступление в НАТО как "необратимую".