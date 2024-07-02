Чого чекати Україні після можливого переобрання Трампа. В НАТО розробили новий план
Категорія
Політика
Дата публікації

Чого чекати Україні після можливого переобрання Трампа. В НАТО розробили новий план

Трамп
Джерело:  The Wall Street Journal

Альянс усвідомлює усі загрози для України, які виникнуть після ймовірного повернення Дональда Трампа у Білий дім. Блок вирішив уже почати активно готуватися до такого розвитку подій.

Головні тези:

  • Блок планує відрядити високопоставленого цивільного чиновника до Києва для координації допомоги та навчання українських військ.
  • Очікується, що на саміті НАТО у Вашингтоні будуть узгоджені фінансові зобов'язання щодо військової підтримки України.
  • Планується збільшення фінансових внесків країн-членів для забезпечення безпеки та підтримки Києва.

НАТО хоче захистити від Трампа допомогу для України

Згідно з останніми даними, члени Альянсу уже розробили низку заходів, які матимуть не меті збереження і посилення довгострокової підтримки України навіть якщо одіозний республіканець знову стане президентом США.

Так, журналістам вдалося дізнатися, що НАТО збирається відрядити до Києва високопоставленого цивільного чиновника і створити в Німеччині нове командування для координації військової допомоги і навчання українських військ.

Операція, що отримала назву "НАТО − безпекова допомога і тренування для України", буде укомплектована майже 700 американськими та іншими військовослужбовцями з 32 країн-членів Альянсу. Вона візьме на себе більшу частину місії, яку американські військові виконували після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, — йдеться в повідомленні.

За словами Іво Даалдера, який був послом США в НАТО з 2009 по 2013 рік, тепер саме члени Альянсу будуть нести відповідальність за ухвалення важливих рішень щодо України.

Дипломат наголосив: навіть якщо Штати скоротять або припинять підтримку цих зусиль, їх все одно будуть реалізовувати у блоці.

Чого Україні очікувати від саміту НАТО

Журналісти звертають увагу на те, що під час події зберуться усі лідери альянсу − захід відбудеться у Вашингтоні, де 75 років тому був підписаний договір про заснування блоку.

Керівництво НАТО розраховує на те, що на саміті офіційно домовляться про щорічні фінансові зобов'язання щодо військової підтримки України.

Наразі переговори з цього приводу досі тривають.

Нещодавні дискусії між членами Альянсу включали встановлення мети на рівні приблизно 40 мільярдів доларів на рік і збільшення внеску багатьох країн, хоча США, ймовірно, і надалі залишатимуться головним донором, — пише видання.

Окрім того, за словами інсайдерів, НАТО опише заявку України на вступ до НАТО як "незворотну".

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