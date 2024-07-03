У НАТО погодили щорічне виділення Україні 40 млрд євро — Reuters

Україна отримає допомогу від НАТО

Країни-члени НАТО домовилися про фінансування військової допомоги Україні в розмірі 40 мільярдів євро. Україна отримає ці кошти наступного року.

Очікується, що лідери НАТО підпишуть це зобовʼязання на саміті у Вашингтоні, який відбудеться 9—11 липня.

За планом НАТО в майбутньому візьме на себе міжнародну координацію поставок зброї та тренувань для Збройних сил України, частково використовуючи командну структуру Альянсу із залученням коштів зі свого спільного бюджету.

Штаб для координації допомоги Україні розмістять у Вісбадені, що на півдні Німеччини. Там вже діє військова база США.

Також план передбачає, що Альянс призначить відповідального за довгострокову допомогу Україні. Це буде високопосадовий цивільний чиновник, який відповідатиме за потреби у військовій модернізації та невійськовій підтримці, звітуватиме як перед штаб-квартирою НАТО в Брюсселі, так і перед новим командуванням у Вісбадені.

Призначення відповідального зможе захистити довгострокову допомогу — на тлі зміцнення позицій правих сил у Європі та все більшу ймовірність того, що колишній президент США Дональд Трамп може повернутися в Білий дім і скоротити підтримку України.

Що відомо про саміт НАТО

Лідери НАТО збираються на саміт Організації Північноатлантичного договору у Вашингтоні з 9 по 11 липня, щоб частково відсвяткувати 75-ту річницю військового Альянсу.

Президент Володимир Зеленський і генсек НАТО Єнс Столтенберг розповіли про очікування від саміту лідерів Альянсу. Зеленський наголосив на готовності членів Альянсу забезпечити Україну критично необхідними оборонними засобами, передусім системами протиповітряної та протиракетної оборони.

При цьому видання Reuters повідомило, що Україна отримає "хороші новини" у своєму прагненні отримати більше систем протиповітряної оборони на саміті НАТО.