СМИ назвали реальные причины отношения НАТО к вопросу членства Украины
Категория
Политика
Дата публикации

СМИ назвали реальные причины отношения НАТО к вопросу членства Украины

Йенс Столтенберг
Читати українською
Источник:  The Telegraph

По информации журналистов издания The Telegraph, реальными причинами отказа членов НАТО предоставлять приглашение Украине относительно членства на саммите в Вашингтоне является нежелание такого шага со стороны многих членов Альянса.

Главные тезисы

  • Нежелание многих членов НАТО предоставить Украине членство связано с конфликтом с Россией.
  • Решение об отказе или принятии Украины в НАТО может повлиять на способность Альянса сдерживать завоевательные амбиции России.
  • Необходимость создания альянса демократий с готовностью использовать военную мощь для сдерживания авторитарных режимов.
  • Лидерам НАТО важно рассмотреть последствия своего решения относительно Украины для авторитета и стабильности Североатлантического союза.
  • Отношения с Украиной имеют большое значение для безопасности Европы и международного порядка, поэтому решение НАТО касательно членства Украины требует серьезного обсуждения.

Как и почему у НАТО негативно относятся к перспективе членства Украины

Джо Байден категорически против чего-то большего, чем бессмысленная формулировка "хорошо освещенного моста" к членству в НАТО. Лучшее, что он готов сделать, - это подсластить таблетку 10-летним двусторонним оборонным пактом, который мало меняет и, что характерно, может быть разорван с уведомлением за шесть месяцев, - подчеркивается в материале издания.

Авторы публикации приводят пример Швеции и Финляндии, которые присоединились к НАТО почти мгновенно без какого-либо моста, однако для Украины такой сценарий невозможен.

В условиях бурных сражений Путина все государства-члены знают, что они фактически будут в состоянии войны с Россией с момента присоединения Украины, отмечают журналисты издания.

В материале подчеркивается, что кремлевский диктатор Владимир Путин втянул Альянс в ловушку.

Чем грозит НАТО отказ Украины в членстве

В частности, решение об отказе Украины в членстве в НАТО негативно отразится на Альянсе, столь же негативным может быть решение о принятии членства.

Первостепенной целью НАТО является сдерживание, и, несмотря на всю свою экономическую и военную мощь, гораздо большую, чем у Москвы, Североатлантический союз не смог сдержать Россию.

Путин понимал, что применение силы полностью зависит от нравственной и политической воли. Его восприятие слабости Запада в этих областях было усилено позорным выводом Байдена войск из Афганистана лишь за несколько месяцев до вторжения, не говоря уже о умиротворении иранской агрессии с начала его президентства, отмечают авторы материала.

Акцентируется, что если Украина не добьется победы, потому что Альянс не смог поставить то, что необходимо для защиты, это станет еще одним поражением для НАТО.

И если НАТО не желает принимать Украину как члена из-за страха быть вовлеченными в прямой конфликт с Россией, то насколько вероятно, что американские, французские, немецкие или британские лидеры захотят послать своих сыновей и дочерей сражаться и умирать за суверенитет Польши или стран Балтии, хотя они и являются членами НАТО? Путин не собирается сдерживать свои империалистические амбиции в Европе, равно как и Си Цзиньпин в Азии или Али Хаманеи на Ближнем Востоке. Чтобы сдержать и, если необходимо, противостоять этим деспотам, нам нужен альянс демократий, не только обладающих военной мощью, но и реальным и предполагаемым желанием ее использовать, – спрашивают журналисты издания.

Отмечается, что лидерам НАТО было бы неплохо уделить время на своем саммите для обсуждения этой дилеммы и того, как их отказ принять Украину как члена повлияет на авторитет Альянса.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Россия против НАТО. Какие шансы на победу Альянса без США
НАТО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В НАТО согласовали ежегодное выделение Украине 40 млрд евро — Reuters
В НАТО согласовали ежегодное выделение Украине 40 млрд евро — Reuters
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Украине предложат несколько путей к членству в НАТО на саммите в Вашингтоне
Флаги Украины и НАТО

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?