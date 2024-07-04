Как и почему у НАТО негативно относятся к перспективе членства Украины

Джо Байден категорически против чего-то большего, чем бессмысленная формулировка "хорошо освещенного моста" к членству в НАТО. Лучшее, что он готов сделать, - это подсластить таблетку 10-летним двусторонним оборонным пактом, который мало меняет и, что характерно, может быть разорван с уведомлением за шесть месяцев, - подчеркивается в материале издания. Поделиться

Авторы публикации приводят пример Швеции и Финляндии, которые присоединились к НАТО почти мгновенно без какого-либо моста, однако для Украины такой сценарий невозможен.

В условиях бурных сражений Путина все государства-члены знают, что они фактически будут в состоянии войны с Россией с момента присоединения Украины, отмечают журналисты издания. Поделиться

В материале подчеркивается, что кремлевский диктатор Владимир Путин втянул Альянс в ловушку.

Чем грозит НАТО отказ Украины в членстве

В частности, решение об отказе Украины в членстве в НАТО негативно отразится на Альянсе, столь же негативным может быть решение о принятии членства.

Первостепенной целью НАТО является сдерживание, и, несмотря на всю свою экономическую и военную мощь, гораздо большую, чем у Москвы, Североатлантический союз не смог сдержать Россию.

Путин понимал, что применение силы полностью зависит от нравственной и политической воли. Его восприятие слабости Запада в этих областях было усилено позорным выводом Байдена войск из Афганистана лишь за несколько месяцев до вторжения, не говоря уже о умиротворении иранской агрессии с начала его президентства, отмечают авторы материала. Поделиться

Акцентируется, что если Украина не добьется победы, потому что Альянс не смог поставить то, что необходимо для защиты, это станет еще одним поражением для НАТО.

И если НАТО не желает принимать Украину как члена из-за страха быть вовлеченными в прямой конфликт с Россией, то насколько вероятно, что американские, французские, немецкие или британские лидеры захотят послать своих сыновей и дочерей сражаться и умирать за суверенитет Польши или стран Балтии, хотя они и являются членами НАТО? Путин не собирается сдерживать свои империалистические амбиции в Европе, равно как и Си Цзиньпин в Азии или Али Хаманеи на Ближнем Востоке. Чтобы сдержать и, если необходимо, противостоять этим деспотам, нам нужен альянс демократий, не только обладающих военной мощью, но и реальным и предполагаемым желанием ее использовать, – спрашивают журналисты издания. Поделиться

Отмечается, что лидерам НАТО было бы неплохо уделить время на своем саммите для обсуждения этой дилеммы и того, как их отказ принять Украину как члена повлияет на авторитет Альянса.