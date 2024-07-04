По информации журналистов издания The Telegraph, реальными причинами отказа членов НАТО предоставлять приглашение Украине относительно членства на саммите в Вашингтоне является нежелание такого шага со стороны многих членов Альянса.
Главные тезисы
- Нежелание многих членов НАТО предоставить Украине членство связано с конфликтом с Россией.
- Решение об отказе или принятии Украины в НАТО может повлиять на способность Альянса сдерживать завоевательные амбиции России.
- Необходимость создания альянса демократий с готовностью использовать военную мощь для сдерживания авторитарных режимов.
- Лидерам НАТО важно рассмотреть последствия своего решения относительно Украины для авторитета и стабильности Североатлантического союза.
- Отношения с Украиной имеют большое значение для безопасности Европы и международного порядка, поэтому решение НАТО касательно членства Украины требует серьезного обсуждения.
Как и почему у НАТО негативно относятся к перспективе членства Украины
Авторы публикации приводят пример Швеции и Финляндии, которые присоединились к НАТО почти мгновенно без какого-либо моста, однако для Украины такой сценарий невозможен.
В материале подчеркивается, что кремлевский диктатор Владимир Путин втянул Альянс в ловушку.
Чем грозит НАТО отказ Украины в членстве
В частности, решение об отказе Украины в членстве в НАТО негативно отразится на Альянсе, столь же негативным может быть решение о принятии членства.
Первостепенной целью НАТО является сдерживание, и, несмотря на всю свою экономическую и военную мощь, гораздо большую, чем у Москвы, Североатлантический союз не смог сдержать Россию.
Акцентируется, что если Украина не добьется победы, потому что Альянс не смог поставить то, что необходимо для защиты, это станет еще одним поражением для НАТО.
Отмечается, что лидерам НАТО было бы неплохо уделить время на своем саммите для обсуждения этой дилеммы и того, как их отказ принять Украину как члена повлияет на авторитет Альянса.
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