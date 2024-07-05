Журналисты узнали об одной из главных тем июльского саммита НАТО

На саммите НАТО в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля, впервые объявят обязательства по оборонной промышленности, в частности, стандартизации артиллерийских снарядов, чтобы сделать их взаимозаменяемыми на поле боя.
Главные тезисы
- Проблема различных типов артиллерийских снарядов в НАТО может быть решена созданием единого стандарта для всех членов альянса.
- Увеличение военной поддержки Украине является одним из ключевых направлений, которые обсудит НАТО на саммите летом.
- Йенс Столтенберг подчеркнул, что у Украины есть все шансы стать полноценным членом Альянса в течение следующего десятилетия.
Стандартизацию артиллерийских снарядов пересматривают на фоне войны РФ против Украины
В Альянсе существует стандарт для артснарядов, но его соблюдение добровольно. 14 стран НАТО приняли решение не соблюдать этот стандарт, поэтому существуют разные типы 155-мм боеприпасов.
Различные 155-мм боеприпасы могут использоваться всеми западными пушками, но операторы должны учитывать спецификацию снарядов при зарядке и ведении огня, иначе они рискуют промахнуться на десятки метров.
Технические характеристики снарядов занесены в таблицы, которыми пользуются операторы гаубиц, но официальные лица утверждают, что производители иногда не предоставляют все необходимые данные, поэтому Альянс стремится изменить эту ситуацию.
Столтенберг назвал сроки вступления Украины в НАТО
Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг убежден, что в ближайшее десятилетие Украина имеет все шансы стать полноценным членом Альянса.
Во время общения с журналистами у Йенса Столтенберга спросили, возможно ли такое развитие событий, согласно которому Украина присоединится к блоку в ближайшие десять лет.
Стоит также отметить, что в преддверии июльского саммита НАТО в Вашингтоне Столтенберг также призвал к еще большей военной помощи Украине.
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