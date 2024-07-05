Журналисты узнали об одной из главных тем июльского саммита НАТО

На саммите НАТО в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля, впервые объявят обязательства по оборонной промышленности, в частности, стандартизации артиллерийских снарядов, чтобы сделать их взаимозаменяемыми на поле боя.

Стандартизацию артиллерийских снарядов пересматривают на фоне войны РФ против Украины

В Альянсе существует стандарт для артснарядов, но его соблюдение добровольно. 14 стран НАТО приняли решение не соблюдать этот стандарт, поэтому существуют разные типы 155-мм боеприпасов.

Украина показала, что наша стандартизация была хорошей на бумаге, но не так хороша на поле боя, — заявил представитель Альянса, имея в виду 155-мм боеприпасы, спрос на которые резко вырос на фоне войны в Украине. Поделиться

Различные 155-мм боеприпасы могут использоваться всеми западными пушками, но операторы должны учитывать спецификацию снарядов при зарядке и ведении огня, иначе они рискуют промахнуться на десятки метров.

Технические характеристики снарядов занесены в таблицы, которыми пользуются операторы гаубиц, но официальные лица утверждают, что производители иногда не предоставляют все необходимые данные, поэтому Альянс стремится изменить эту ситуацию.

Мир, в котором существовал бы один стандартизированный боеприпас НАТО, где бы все члены Альянса производили одинаковые патроны, был бы гораздо проще для военного командования. Вы могли бы взять боеприпасы из этого хранилища и переместить их в эти гаубицы, и это был бы самый эффективный способ ведения дел — отметил собеседник издания. Поделиться

Столтенберг назвал сроки вступления Украины в НАТО

Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг убежден, что в ближайшее десятилетие Украина имеет все шансы стать полноценным членом Альянса.

Во время общения с журналистами у Йенса Столтенберга спросили, возможно ли такое развитие событий, согласно которому Украина присоединится к блоку в ближайшие десять лет.

Я очень надеюсь, что Украина (за это время – ред.) станет союзником, – ответил действующий генсек. Поделиться

Стоит также отметить, что в преддверии июльского саммита НАТО в Вашингтоне Столтенберг также призвал к еще большей военной помощи Украине.