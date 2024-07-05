Когда Украина вступит в НАТО. Столтенберг указал на возможный срок
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Когда Украина вступит в НАТО. Столтенберг указал на возможный срок

Столтенберг
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Источник:  Bild

По убеждению действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга, в ближайшее десятилетие у Украины есть все шансы стать полноценным членом Альянса.

Главные тезисы

  • У Украины есть все шансы стать полноценным членом НАТО в течение следующего десятилетия согласно прогнозам Йенса Столтенберга.
  • Генсек НАТО призвал к более мощной военной помощи Украине, чтобы остановить войну России как можно быстрее.
  • Президент Украины анонсировал важные соглашения с НАТО, направленные на укрепление безопасности и подготовку вступления страны в Альянс.

Путь Украины в НАТО может быть длительным

Журналисты поинтересовались у Йенса Столтенберга, возможно ли такое развитие событий, согласно которому Украина присоединится к блоку в ближайшие десять лет.

Я очень надеюсь, что Украина (за это время — ред.) станет союзником, — ответил действующий генсек.

Следует также отметить, что в преддверии июльского саммита НАТО в Вашингтоне Столтенберг также призвал к еще большей военной помощи Украине.

Чем мощнее будет наша поддержка, тем быстрее эта война (РФ против Украины — ред.) может закончиться… Чем больше мы возьмем на себя обязательства в долгосрочной перспективе, тем быстрее война может закончиться.

Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

Генсек НАТО

Зеленский анонсировал важное соглашение с НАТО

Как сообщил 4 июля глава государства Владимир Зеленский, он провел длительное совещание по поводу саммита НАТО.

По его словам, мероприятие должно стать судьбоносным для Украины и всех ее партнеров.

Президент Украины подчеркнул, что также должно состояться заседание Совета Украина-НАТО.

По состоянию на сегодняшний день продолжается работа над новыми решениями и документами, которые будут подписаны с партнерами. В частности, должны быть хорошие новости по противовоздушной обороне.

Также подготовлено и новое соглашение по безопасности для Украины. Сильное соглашение, которое действительно поддержит всю нашу архитектуру сделок безопасности. И неизменно укреплять будем. Это то, что будет гарантировать нашу безопасность до вступления Украины в НАТО — необратимое решение.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

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