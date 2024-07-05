Когда Украина вступит в НАТО. Столтенберг указал на возможный срок

По убеждению действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга, в ближайшее десятилетие у Украины есть все шансы стать полноценным членом Альянса.
Главные тезисы
- У Украины есть все шансы стать полноценным членом НАТО в течение следующего десятилетия согласно прогнозам Йенса Столтенберга.
- Генсек НАТО призвал к более мощной военной помощи Украине, чтобы остановить войну России как можно быстрее.
- Президент Украины анонсировал важные соглашения с НАТО, направленные на укрепление безопасности и подготовку вступления страны в Альянс.
Путь Украины в НАТО может быть длительным
Журналисты поинтересовались у Йенса Столтенберга, возможно ли такое развитие событий, согласно которому Украина присоединится к блоку в ближайшие десять лет.
Следует также отметить, что в преддверии июльского саммита НАТО в Вашингтоне Столтенберг также призвал к еще большей военной помощи Украине.
Зеленский анонсировал важное соглашение с НАТО
Как сообщил 4 июля глава государства Владимир Зеленский, он провел длительное совещание по поводу саммита НАТО.
По его словам, мероприятие должно стать судьбоносным для Украины и всех ее партнеров.
Президент Украины подчеркнул, что также должно состояться заседание Совета Украина-НАТО.
По состоянию на сегодняшний день продолжается работа над новыми решениями и документами, которые будут подписаны с партнерами. В частности, должны быть хорошие новости по противовоздушной обороне.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-