Коли Україна вступить в НАТО. Столтенберг вказав на можливий термін

На переконання чинного генсека НАТО Єнса Столтенберга, протягом найближчого десятиліття Україна має всі шанси стати повноцінним членом Альянсу.
Головні тези:
- Україна має всі шанси стати повноцінним членом НАТО протягом наступного десятиліття згідно з прогнозами ЄНСа Столтенберга.
- Генсек НАТО закликав до потужнішої військової допомоги Україні, щоб зупинити війну Росії якомога швидше.
- Президент України анонсував важливі угоди з НАТО, спрямовані на зміцнення безпеки та підготовку до вступу країни в Альянс.
Шлях України до НАТО може бути тривалим
Журналісти поцікавилися у Єнса Столтенберга, чи можливий такий розвиток подій, відповідно до якого Україна приєднається до блоку протягом найближчих десяти років.
Варто також зазначити, що напередодні липневого саміту НАТО у Вашингтоні Столтенберг також закликав до ще більшої військової допомоги Україні.
Зеленський анонсував важливу угоду з НАТО
Як повідомив 4 липня глава держави Володимир Зеленський, він провів тривалу нараду щодо саміту НАТО.
За його словами, захід має стати доленосним для України та всіх її партнерів.
Президент Україн наголосив, що при цьому відбудеться засідання Ради Україна-НАТО.
Станом на сьогодні триває робота над новими рішеннями та документами, які будуть підписані з партнерами. Зокрема, мають бути хороші новини щодо протиповітряної оборони.
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