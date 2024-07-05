Коли Україна вступить в НАТО. Столтенберг вказав на можливий термін

Шлях України до НАТО може бути тривалим

Журналісти поцікавилися у Єнса Столтенберга, чи можливий такий розвиток подій, відповідно до якого Україна приєднається до блоку протягом найближчих десяти років.

Я дуже сподіваюся, що Україна (за цей час — ред.) стане союзником, — відповів чинний генсек. Поширити

Варто також зазначити, що напередодні липневого саміту НАТО у Вашингтоні Столтенберг також закликав до ще більшої військової допомоги Україні.

Що потужнішою буде наша підтримка, то швидше ця війна (РФ проти України — ред.) може закінчитися… Що більше ми візьмемо на себе зобов'язань у довгостроковій перспективі, то швидше війна може закінчитися. Єнс Столтенберг Генсек НАТО

Зеленський анонсував важливу угоду з НАТО

Як повідомив 4 липня глава держави Володимир Зеленський, він провів тривалу нараду щодо саміту НАТО.

За його словами, захід має стати доленосним для України та всіх її партнерів.

Президент Україн наголосив, що при цьому відбудеться засідання Ради Україна-НАТО.

Станом на сьогодні триває робота над новими рішеннями та документами, які будуть підписані з партнерами. Зокрема, мають бути хороші новини щодо протиповітряної оборони.