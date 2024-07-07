Что Украина ожидает от саммита НАТО — ответ МИД

Украина ожидает, что решение юбилейного 75-го саммита НАТО, которое пройдет на этой неделе в Вашингтоне, будет включать в себя две вещи.
Главные тезисы
- Украина надеется на существенное усиление своей обороноспособности, в частности в области противовоздушной обороны, на саммите НАТО в Вашингтоне.
- Главный акцент будет сделан на возможный шаг Украины в направлении членства в НАТО в ходе 75-го юбилейного саммита.
- Ожидается согласование значительного пакета помощи Украине во время встречи лидеров Альянса.
- На встрече возможна встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом, на которую идет подготовка в Белом доме.
- Ожидается, что решение саммита НАТО примет во внимание интересы Украины и будет способствовать укреплению сотрудничества с Североатлантическим союзом.
Кулеба назвал ожидания Украины от саммита НАТО
Другие подробности по поводу ожиданий Украины от саммита Кулеба отказался раскрывать.
Саммит НАТО в Вашингтоне
На этой неделе с 9 по 11 июля в Вашингтоне состоится саммит НАТО. Одним из главных вопросов повестки дня встречи 32 лидеров государств-членов будет Украина.
Как ранее анонсировалось, на саммите может быть принято решение об усилении украинской противовоздушной обороны, а также обсуждать будущее членство Украины в Альянсе.
Как заявлял генсек НАТО Йенс Столтенберг, на саммите в Вашингтоне также планируется согласовать значительный пакет помощи для Украины.
Кроме того, на полях саммита возможна встреча президента Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом. По крайней мере, к такой встрече идет подготовка в Белом доме.
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