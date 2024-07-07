Что Украина ожидает от саммита НАТО — ответ МИД

Украина ожидает, что решение юбилейного 75-го саммита НАТО, которое пройдет на этой неделе в Вашингтоне, будет включать в себя две вещи.

Кулеба назвал ожидания Украины от саммита НАТО

Наши ожидания от саммита, что комплекс решений, которые будут приняты, будет означать две вещи: существенное усиление нашей обороноспособности, особенно в сфере ПВО, и существенный шаг к членству в НАТО, — сказал глава украинского МИД. Поделиться

Другие подробности по поводу ожиданий Украины от саммита Кулеба отказался раскрывать.

Саммит НАТО в Вашингтоне

На этой неделе с 9 по 11 июля в Вашингтоне состоится саммит НАТО. Одним из главных вопросов повестки дня встречи 32 лидеров государств-членов будет Украина.

Как ранее анонсировалось, на саммите может быть принято решение об усилении украинской противовоздушной обороны, а также обсуждать будущее членство Украины в Альянсе.

Как заявлял генсек НАТО Йенс Столтенберг, на саммите в Вашингтоне также планируется согласовать значительный пакет помощи для Украины.

Кроме того, на полях саммита возможна встреча президента Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом. По крайней мере, к такой встрече идет подготовка в Белом доме.