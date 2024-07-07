Что Украина ожидает от саммита НАТО — ответ МИД
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Что Украина ожидает от саммита НАТО — ответ МИД

Что Украина ожидает от саммита НАТО
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Источник:  РБК Украина

Украина ожидает, что решение юбилейного 75-го саммита НАТО, которое пройдет на этой неделе в Вашингтоне, будет включать в себя две вещи.

Главные тезисы

  • Украина надеется на существенное усиление своей обороноспособности, в частности в области противовоздушной обороны, на саммите НАТО в Вашингтоне.
  • Главный акцент будет сделан на возможный шаг Украины в направлении членства в НАТО в ходе 75-го юбилейного саммита.
  • Ожидается согласование значительного пакета помощи Украине во время встречи лидеров Альянса.
  • На встрече возможна встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом, на которую идет подготовка в Белом доме.
  • Ожидается, что решение саммита НАТО примет во внимание интересы Украины и будет способствовать укреплению сотрудничества с Североатлантическим союзом.

Кулеба назвал ожидания Украины от саммита НАТО

Наши ожидания от саммита, что комплекс решений, которые будут приняты, будет означать две вещи: существенное усиление нашей обороноспособности, особенно в сфере ПВО, и существенный шаг к членству в НАТО, — сказал глава украинского МИД.

Другие подробности по поводу ожиданий Украины от саммита Кулеба отказался раскрывать.

Саммит НАТО в Вашингтоне

На этой неделе с 9 по 11 июля в Вашингтоне состоится саммит НАТО. Одним из главных вопросов повестки дня встречи 32 лидеров государств-членов будет Украина.

Как ранее анонсировалось, на саммите может быть принято решение об усилении украинской противовоздушной обороны, а также обсуждать будущее членство Украины в Альянсе.

Как заявлял генсек НАТО Йенс Столтенберг, на саммите в Вашингтоне также планируется согласовать значительный пакет помощи для Украины.

Кроме того, на полях саммита возможна встреча президента Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом. По крайней мере, к такой встрече идет подготовка в Белом доме.

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