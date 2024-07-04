Президент Владимир Зеленский не исключает приглашение кремлевского диктатора Владимира Путина к участию во втором Саммите мира для обсуждения вопроса завершения развязанной Россией преступной войны против Украины.
Главные тезисы
- Президент Украины Владимир Зеленский не исключает приглашения Владимира Путина на следующий Саммит мира для обсуждения завершения войны.
- Зеленский призывает к оглашению плана по окончанию конфликта со стороны президента США Дональда Трампа.
- Президент критикует задержки в оказании военной помощи со стороны западных партнеров и ставит под сомнение дальнейшую поддержку от США.
- Зеленский утверждает, что украинская армия обладает лучшим вооружением и позициями на фронте в сравнении с прошлым, призывая к рассмотрению решений для завершения войны.
- Президент опровергает заявления о том, что Украина уступает России на фронте, подчеркивая, что есть способы решения проблемы при наличии свободы и необходимых инструментов.
Что известно о вероятности участия Путина в следующем Саммите мира
При этом, по словам украинского президента, если Украина и Россия начнут переговоры по завершению развязанной Кремлем преступной войны, он не ожидает непосредственного участия в этом кремлевского диктатора, поскольку слишком напуган вероятностью ареста из-за ордера от МКС, чтобы приехать на следующий Саммит мира.
Зеленский относительно плана Трампа по завершению войны
Президент отметил, что если у кандидата на президентских выборах в США от Республиканской партии Дональда Трампа есть план по завершению развязанной Россией преступной войны, он должен как можно скорее обнародовать его.
Между тем, по мнению Зеленского, США и Китай совместными усилиями могли бы добиться завершения развязанной Россией преступной войны против Украины.
Зеленский также в очередной раз упрекнул западных партнеров из-за задержек с оказанием военной помощи.
Глава государства опроверг заявления, что Украина пока уступает России на фронте и находится в тупике.
По его словам, украинские военные сейчас значительно лучше вооружены и имеют лучшие позиции, чем несколько месяцев назад.
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