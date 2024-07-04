Президент Владимир Зеленский не исключает приглашение кремлевского диктатора Владимира Путина к участию во втором Саммите мира для обсуждения вопроса завершения развязанной Россией преступной войны против Украины.

Что известно о вероятности участия Путина в следующем Саммите мира

При этом, по словам украинского президента, если Украина и Россия начнут переговоры по завершению развязанной Кремлем преступной войны, он не ожидает непосредственного участия в этом кремлевского диктатора, поскольку слишком напуган вероятностью ареста из-за ордера от МКС, чтобы приехать на следующий Саммит мира.

Зеленский относительно плана Трампа по завершению войны

Президент отметил, что если у кандидата на президентских выборах в США от Республиканской партии Дональда Трампа есть план по завершению развязанной Россией преступной войны, он должен как можно скорее обнародовать его.

Между тем, по мнению Зеленского, США и Китай совместными усилиями могли бы добиться завершения развязанной Россией преступной войны против Украины.

Если Трамп знает, как закончить войну, он должен сказать нам об этом сегодня. Если есть риски для украинской независимости, если мы потеряем государственность, мы хотим быть готовыми к этому, мы хотим знать, - подчеркнул Зеленский. Поделиться

Зеленский также в очередной раз упрекнул западных партнеров из-за задержек с оказанием военной помощи.

Они не могут планировать мою жизнь и жизнь нашего народа и наших детей. Мы хотим понять, будет ли в ноябре у нас мощная поддержка США, или останемся совсем одни, - отметил президент. Поделиться

Глава государства опроверг заявления, что Украина пока уступает России на фронте и находится в тупике.

По его словам, украинские военные сейчас значительно лучше вооружены и имеют лучшие позиции, чем несколько месяцев назад.