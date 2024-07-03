Зеленский назвал дедлайн для Трампа и его плана "быстрого завершения войны"
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский назвал дедлайн для Трампа и его плана "быстрого завершения войны"

Зеленский
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Источник:  Bloomberg

Украинский лидер Владимир Зеленский требует, чтобы экс-президент США Дональд Трамп сегодня же, то есть 3 июля, обнародовал свой план "быстрого завершения войны" РФ против Украины.

Главные тезисы

  • Украина не будет рассматривать "мирные предложения", которые нарушат ее суверенитет.
  • Зеленский обеспокоен недостаточными поставками оружия ВСУ, но готов к диалогу с Трампом.
  • Ситуацию на фронте Зеленский не считает безысходной и благодарен за поддержку от США.
  • Оружие и техника слишком долго добираются на фронт, что усложняет ситуацию в районе боевых действий.

Зеленский хочет знать, что задумал Трамп

Глава государства в очередной раз напомнил республиканцу и всему международному сообществу, что Киев никогда не будет рассматривать мирные предложения, которые могут нарушить суверенитет Украины.

Если Трамп знает, как закончить войну, он должен сказать нам об этом сегодня… Если есть риски для украинской независимости, если мы потеряем государственность — мы хотим быть готовыми к этому, мы хотим знать.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам украинского лидера, он крайне озабочен недостаточными поставками оружия ВСУ от партнеров, несмотря на это, все равно готов провести встречу с Трампом, чтобы узнать его видение ситуации.

Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что не позволит западным лидерам планировать свою жизнь и жизнь своего народа.

Мы хотим понять, будет ли у нас в ноябре мощная поддержка США, или же останемся совсем одни, — объяснил он.

Действительно ли ситуация на фронте зашла в тупик

Президент Украины в очередной раз опроверг эти слухи и подчеркнул, что ситуацию на поле боя нельзя считать безвыходной.

По его словам, бойцы ВСУ занимают лучшие позиции с точки зрения живой силы, чем это было несколько месяцев назад, и новое наступление — вопрос вооружения их бригад.

Владимир Зеленский подчеркнул, что искренне благодарен США за пакет помощи в размере 61 миллиарда долларов, однако не может игнорировать тот факт, что оружие и техника слишком долго добираются до фронта.

Это самая большая трагедия этой войны, что между решением и реальным фактом у нас очень, очень, очень долгое ожидание, — отметил украинский лидер.

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