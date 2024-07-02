Зеленский и Орбан договорились об открытии первой украинской школы в Венгрии

Президент Украины Владимир Зеленский и венгерский премьер-министр Виктор Орбан договорились об открытии первой украиноязычной школы на территории Венгрии.
Главные тезисы
- Украинские беженцы в Венгрии столкнулись с необходимостью обучения, поэтому создание украиноязычной школы стало актуальной инициативой.
- Виктор Орбан выразил поддержку идеи Зеленского и заверил, что венгерское государство возьмет на себя финансирование школы.
- Орбан внес предложение о подписании глобального соглашения о сотрудничестве между Венгрией и Украиной.
В Венгрии появится украинская школа
Орбан отметил, что полностью поддержал инициативу Зеленского об открытии украинской школы в Венгрии.
В Венгрию приехало большое количество украинских беженцев, поэтому появилась потребность в их обучении. По словам Орбана, сейчас украинские дети в Венгрии учатся во многих разных школах. Эта система работает неплохо, но также Венгрия понимает необходимость создания школы с украинским языком обучения.
Что известно о визите Орбана в Киев
2 июля премьер Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев впервые с начала полномасштабного вторжения РФ. В общей сложности он не посещал украинскую столицу 12 лет.
Этот визит состоялся на следующий день после того, как Венгрия начала полугодовое председательство в Совете Евросоюза .
Во время пресс-конференции с Зеленским Орбан призвал к «прекращению огня». Он отметил, что война в Украине очень интенсивно влияет и на безопасность Европы.
Также стало известно, что Венгрия хочет подписать глобальное соглашение о сотрудничестве с Украиной. В целом, документ должен будет регулировать отношения между странами и может быть основан на зеркальном подходе к двусторонним отношениям между Украиной и Венгрией.
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