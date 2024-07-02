Зеленский и Орбан договорились об открытии первой украинской школы в Венгрии

Президент Украины Владимир Зеленский и венгерский премьер-министр Виктор Орбан договорились об открытии первой украиноязычной школы на территории Венгрии.

В Венгрии появится украинская школа

Мы обсудили [с Орбаном] открытие украинской школы в Венгрии, первой такой школы, и господин премьер-министр заверил меня в поддержке этого проекта. Владимир Зеленский Президент Украины

Орбан отметил, что полностью поддержал инициативу Зеленского об открытии украинской школы в Венгрии.

В Венгрию приехало большое количество украинских беженцев, поэтому появилась потребность в их обучении. По словам Орбана, сейчас украинские дети в Венгрии учатся во многих разных школах. Эта система работает неплохо, но также Венгрия понимает необходимость создания школы с украинским языком обучения.

Мы не просто понимаем эту потребность. Финансирование этой школы венгерское государство возьмет на себя. Будет открыто столько украинских школ, сколько потребуется. Для нас важно, чтобы украинцы чувствовали себя в Венгрии как дома, — добавил Виктор Орбан. Поделиться

Что известно о визите Орбана в Киев

2 июля премьер Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев впервые с начала полномасштабного вторжения РФ. В общей сложности он не посещал украинскую столицу 12 лет.

Этот визит состоялся на следующий день после того, как Венгрия начала полугодовое председательство в Совете Евросоюза .

Во время пресс-конференции с Зеленским Орбан призвал к «прекращению огня». Он отметил, что война в Украине очень интенсивно влияет и на безопасность Европы.

Также стало известно, что Венгрия хочет подписать глобальное соглашение о сотрудничестве с Украиной. В целом, документ должен будет регулировать отношения между странами и может быть основан на зеркальном подходе к двусторонним отношениям между Украиной и Венгрией.