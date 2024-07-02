Зеленский и Орбан договорились об открытии первой украинской школы в Венгрии
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский и Орбан договорились об открытии первой украинской школы в Венгрии

Владимир Зеленский
Зеленский и Орбан договорились об открытии первой украинской школы в Венгрии
Читати українською

Президент Украины Владимир Зеленский и венгерский премьер-министр Виктор Орбан договорились об открытии первой украиноязычной школы на территории Венгрии.

Главные тезисы

 

  • Украинские беженцы в Венгрии столкнулись с необходимостью обучения, поэтому создание украиноязычной школы стало актуальной инициативой.
  • Виктор Орбан выразил поддержку идеи Зеленского и заверил, что венгерское государство возьмет на себя финансирование школы.
  • Орбан  внес предложение о подписании глобального соглашения о сотрудничестве между Венгрией и Украиной.

В Венгрии появится украинская школа

Мы обсудили [с Орбаном] открытие украинской школы в Венгрии, первой такой школы, и господин премьер-министр заверил меня в поддержке этого проекта.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Орбан отметил, что полностью поддержал инициативу Зеленского об открытии украинской школы в Венгрии.

В Венгрию приехало большое количество украинских беженцев, поэтому появилась потребность в их обучении. По словам Орбана, сейчас украинские дети в Венгрии учатся во многих разных школах. Эта система работает неплохо, но также Венгрия понимает необходимость создания школы с украинским языком обучения.

Мы не просто понимаем эту потребность. Финансирование этой школы венгерское государство возьмет на себя. Будет открыто столько украинских школ, сколько потребуется. Для нас важно, чтобы украинцы чувствовали себя в Венгрии как дома, — добавил Виктор Орбан.

Что известно о визите Орбана в Киев

2 июля премьер Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев впервые с начала полномасштабного вторжения РФ. В общей сложности он не посещал украинскую столицу 12 лет.

Этот визит состоялся на следующий день после того, как Венгрия начала полугодовое председательство в Совете Евросоюза .

Во время пресс-конференции с Зеленским Орбан призвал к «прекращению огня». Он отметил, что война в Украине очень интенсивно влияет и на безопасность Европы.

Также стало известно, что Венгрия хочет подписать глобальное соглашение о сотрудничестве с Украиной. В целом, документ должен будет регулировать отношения между странами и может быть основан на зеркальном подходе к двусторонним отношениям между Украиной и Венгрией.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Орбан планирует создать новый ультраправый блок в Европарламенте
Орбан
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Орбан собирается в Киев на встречу с Зеленским — известна причина и дата визита
Орбан
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Орбан заинтриговал результатами переговоров с Зеленским в Киеве
Орбан

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?