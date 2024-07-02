Орбан собирается в Киев на встречу с Зеленским — известна причина и дата визита

Уже 2 июля в Украину прибудет премьер Венгрии Виктор Орбан для переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Главные тезисы
- Лидеры Венгрии и Украины встретятся с целью окончательного решения вопроса прав венгерского нацменьшинства в Украине.
- Это первый визит Орбана в Украину после вторжения РФ, что свидетельствует о важности этой встречи для обеих стран.
- Венгрия берет на себя председательство в ЕС, что делает этот визит Орбана в Киев еще более значимым в контексте европейских политических отношений.
Орбан пытается самостоятельно наладить отношения с Украиной
По их данным, в украинской столице Виктор Орбан проведет переговоры с Владимиром Зеленским.
Что важно понимать, это первый визит премьера Венгрии в Украину после начала полномасштабного вторжения РФ.
Несмотря на то, что советник главы ОПУ Михаил Подоляк отказался комментировать возможный визит Орбана в Киев, другой анонимный источник подтвердил эту информацию.
Однако инсайдер предупредил журналистов, что планы венгерского лидера могут измениться в последнюю минуту.
Какая главная цель визита Орбана в Киев
Как удалось узнать журналистам, планы визита появились после длительных переговоров по вопросу прав венгерскоязычного меньшинства в Украине, проживающего на крайнем западе Украины вблизи границы между двумя странами.
Главная предпосылка этой встречи — решение вопроса прав гражданства. Только недавно странам удалось достичь этой договоренности.
По словам еще одного инсайдера, Владимир Зеленский и Виктор Орбан смогут объявить об этом как успехе.
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