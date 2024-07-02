Орбан собирается в Киев на встречу с Зеленским — известна причина и дата визита

Уже 2 июля в Украину прибудет премьер Венгрии Виктор Орбан для переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Орбан пытается самостоятельно наладить отношения с Украиной

Во вторник (2 июля — ред.) Виктор Орбан посетит Киев… в рамках неожиданного визита одного из самых пророссийских лидеров Европы, который состоится в то время, когда Венгрия берет на себя председательство в ЕС по ротационному принципу, — пишут британские журналисты со ссылкой на инсайдеров в команде венгерского лидера и в Офисе президента Украины. Поделиться

По их данным, в украинской столице Виктор Орбан проведет переговоры с Владимиром Зеленским.

Что важно понимать, это первый визит премьера Венгрии в Украину после начала полномасштабного вторжения РФ.

Несмотря на то, что советник главы ОПУ Михаил Подоляк отказался комментировать возможный визит Орбана в Киев, другой анонимный источник подтвердил эту информацию.

Однако инсайдер предупредил журналистов, что планы венгерского лидера могут измениться в последнюю минуту.

Виктор Орбан пообщался с Владимиром Зеленским во время саммита ЕС (Фото: facebook.com/orbanviktor)

Какая главная цель визита Орбана в Киев

Как удалось узнать журналистам, планы визита появились после длительных переговоров по вопросу прав венгерскоязычного меньшинства в Украине, проживающего на крайнем западе Украины вблизи границы между двумя странами.

Главная предпосылка этой встречи — решение вопроса прав гражданства. Только недавно странам удалось достичь этой договоренности.

По словам еще одного инсайдера, Владимир Зеленский и Виктор Орбан смогут объявить об этом как успехе.