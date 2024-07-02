Орбан собирается в Киев на встречу с Зеленским — известна причина и дата визита
Категория
Политика
Дата публикации

Орбан собирается в Киев на встречу с Зеленским — известна причина и дата визита

Орбан
Читати українською
Источник:  The Guardian

Уже 2 июля в Украину прибудет премьер Венгрии Виктор Орбан для переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Главные тезисы

  • Лидеры Венгрии и Украины встретятся с целью окончательного решения вопроса прав венгерского нацменьшинства в Украине.
  • Это первый визит Орбана в Украину после вторжения РФ, что свидетельствует о важности этой встречи для обеих стран.
  • Венгрия берет на себя председательство в ЕС, что делает этот визит Орбана в Киев еще более значимым в контексте европейских политических отношений.

Орбан пытается самостоятельно наладить отношения с Украиной

Во вторник (2 июля — ред.) Виктор Орбан посетит Киев… в рамках неожиданного визита одного из самых пророссийских лидеров Европы, который состоится в то время, когда Венгрия берет на себя председательство в ЕС по ротационному принципу, — пишут британские журналисты со ссылкой на инсайдеров в команде венгерского лидера и в Офисе президента Украины.

По их данным, в украинской столице Виктор Орбан проведет переговоры с Владимиром Зеленским.

Что важно понимать, это первый визит премьера Венгрии в Украину после начала полномасштабного вторжения РФ.

Несмотря на то, что советник главы ОПУ Михаил Подоляк отказался комментировать возможный визит Орбана в Киев, другой анонимный источник подтвердил эту информацию.

Однако инсайдер предупредил журналистов, что планы венгерского лидера могут измениться в последнюю минуту.

Виктор Орбан пообщался с Владимиром Зеленским во время саммита ЕС (Фото: facebook.com/orbanviktor)

Какая главная цель визита Орбана в Киев

Как удалось узнать журналистам, планы визита появились после длительных переговоров по вопросу прав венгерскоязычного меньшинства в Украине, проживающего на крайнем западе Украины вблизи границы между двумя странами.

Главная предпосылка этой встречи — решение вопроса прав гражданства. Только недавно странам удалось достичь этой договоренности.

По словам еще одного инсайдера, Владимир Зеленский и Виктор Орбан смогут объявить об этом как успехе.

Несмотря на то, что проблема прав гражданства была одной из самых громких претензий Венгрии к Украине, скептики Орбана обвиняют его в использовании этого вопроса как "дымовой завесы" для содействия продвижению российских тезисов на фоне войны, — отмечает издание.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Видим успех. Стефанишина раскрыла детали переговоров с командой Орбана
Ольга Стефанишина
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Орбан планирует создать новый ультраправый блок в Европарламенте
Орбан
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Орбан хочет стать копией Трампа в ЕС
Виктор Орбан

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?