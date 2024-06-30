Видим успех. Стефанишина раскрыла детали переговоров с командой Орбана

Как сообщает вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, Украина смогла достичь прогресса в отношениях с Венгрией, несмотря на определенные разногласия.
Главные тезисы
- Команда Орбана выдвинула 11 требований к политике в сфере нацменьшинств, однако нет угроз со стороны Венгрии относительно территориальной целостности Украины.
- Орбан проявил инициативу в диалоге с украинским лидером Зеленским на саммите ЕС в Брюсселе после отказа от встречи в Аргентине.
- Есть достаточно большой прогресс в отношениях между Украиной и Венгрией, что свидетельствует об успешной дипломатии Киева.
Что известно о переговорах Украины и Венгрии
Вицепремьер рассказала журналистам, как относится к 11 требованиям, которые команда Виктора Орбана выдвинула Киеву касательно политики в сфере нацменьшинств.
По ее словам, никаких посягательств на территориальную целостность Украины со стороны венгерского правительства "нет и не было", и это не является предметом общения.
Следует отметить, что Ольга Стефанишина не скрывает тот факт, что венгерская власть и конкретно правительство премьера Орбана — "это очень специфическая группа людей, имеющих специфические подходы к переговорам".
Однако даже это не помешало Киеву добиться прогресса во время переговоров с Будапештом.
Орбан также заинтересован в диалоге с Украиной
Ольга Стефанишина обращает внимание на то, что менее полугода прошло с тех пор, как украинский лидер Владимир Зеленский пытался организовать встречу с Орбаном в Аргентине, однако последний этого не хотел.
Однако два дня назад венгерский премьер неожиданно для всех начал самостоятельно искать возможность переговорить с президентом Зеленским и решить несколько важных вопросов.
Что важно понимать, речь идет о непродолжительной беседе Орбана и Зеленского на полях саммита ЕС в Брюсселе.
К слову, премьер Венгрии даже опубликовал совместное фото с президентом Украины.
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