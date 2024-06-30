Видим успех. Стефанишина раскрыла детали переговоров с командой Орбана
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Видим успех. Стефанишина раскрыла детали переговоров с командой Орбана

Ольга Стефанишина
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Источник:  online.ua

Как сообщает вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, Украина смогла достичь прогресса в отношениях с Венгрией, несмотря на определенные разногласия.

Главные тезисы

  • Команда Орбана выдвинула 11 требований к политике в сфере нацменьшинств, однако нет угроз со стороны Венгрии относительно территориальной целостности Украины.
  • Орбан проявил инициативу в диалоге с украинским лидером Зеленским на саммите ЕС в Брюсселе после отказа от встречи в Аргентине.
  • Есть достаточно большой прогресс в отношениях между Украиной и Венгрией, что свидетельствует об успешной дипломатии Киева.

Что известно о переговорах Украины и Венгрии

Вицепремьер рассказала журналистам, как относится к 11 требованиям, которые команда Виктора Орбана выдвинула Киеву касательно политики в сфере нацменьшинств.

По ее словам, никаких посягательств на территориальную целостность Украины со стороны венгерского правительства "нет и не было", и это не является предметом общения.

Следует отметить, что Ольга Стефанишина не скрывает тот факт, что венгерская власть и конкретно правительство премьера Орбана — "это очень специфическая группа людей, имеющих специфические подходы к переговорам".

Однако даже это не помешало Киеву добиться прогресса во время переговоров с Будапештом.

Есть диалог, он не прост, есть специфика, но мы делаем свой вклад в наше европейское будущее… Мы выстраиваем двусторонние отношения, и мы видим успех.

Ольга Стефанишина

Ольга Стефанишина

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины

Орбан также заинтересован в диалоге с Украиной

Ольга Стефанишина обращает внимание на то, что менее полугода прошло с тех пор, как украинский лидер Владимир Зеленский пытался организовать встречу с Орбаном в Аргентине, однако последний этого не хотел.

Однако два дня назад венгерский премьер неожиданно для всех начал самостоятельно искать возможность переговорить с президентом Зеленским и решить несколько важных вопросов.

Что важно понимать, речь идет о непродолжительной беседе Орбана и Зеленского на полях саммита ЕС в Брюсселе.

К слову, премьер Венгрии даже опубликовал совместное фото с президентом Украины.

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