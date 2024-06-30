Бачимо успіх. Стефанішина розкрила деталі переговорів з командою Орбана

Як повідомляє віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, Україна змогла досягти прогресу у відносинах з Угорщиною, попри певні розбіжності.

Що відомо про переговори України та Угорщини

Віцепрем’єрка розповіла журналістам, як ставиться до 11 вимог, які команда Віктора Орбана висунула Києву щодо політики у сфері нацменшин.

За її словами, жодних зазіхань на територіальну цілісність України з боку угорського уряду "немає і не було", і це "абсолютно не є предметом розмови".

Варто зазначити, що Ольга Стефанішина не приховує той факт, що угорська влада й конкретно уряд прем‘єра Орбана — "це дуже специфічна група людей, які мають специфічні підходи до перемовин".

Однак навіть це не завадило Києву досягти прогресу під час перемовин з Будапештом.

Є діалог, він не простий, є специфіка, але ми робимо свій вклад в наше європейське майбутнє… Ми розбудовуємо двосторонні відносини, і ми бачимо успіх. Ольга Стефанішина Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України

Орбан також зацікавлений у діалозі з Україною

Ольга Стефанішина звертає увагу на те, що менше як пів року минуло з того часу, як український лідер Володимир Зеленський намагався організувати зустріч з Орбаном в Аргентині, однак останній цього не хотів.

Однак два дні тому угорський прем’єр неочікувано для всіх почав самостійно шукати можливості переговорити з президентом Зеленським і вирішити декілька важливих питань.

Що важливо розуміти, йдеться про нетривалу бесіду Орбана і Зеленського на полях саміту ЄС в Брюсселі.

До слова, прем’єр Угорщини навіть опублікував спільне фото з президентом України.