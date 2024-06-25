Вступ України в ЄС. Орбан виступив з новою парадоксальною заявою

Угорський прем’єр Віктор Орбан вкотре повторив, що не підтримує рішення про початок переговорів про вступ України в ЄС для України, однак не буде блокувати процес.

Орбан знову скаржиться на рішення Євросоюзу щодо України

Як заявив поплічник російського диктатора Володимира Путіна, він вважає це "політично вмотивованим процесом".

Однак угорський лідер не збирається перешкоджати руху Києва до членства в ЄС.

Угорщина не згодна з цим процесом вступу, але ми не блокуємо його і підтримуємо початок переговорів. Віктор Орбан Прем’єр-міністр Угорщини

На переконання проросійського політика, потрібно, мовляв, насамперед вивчити, якими будуть наслідки, якщо Євросоюз прийме країну, що знаходиться у стані війни та “чиї кордони не визначені на практиці".

Як відомо, Угорщина багато разів блокувала доленосні рішення у ЄС щодо України, однак європейським союзниками Києва завжди вдавалося знайти способи, щоб змусити Будапешт змінити своє фінальне рішення.

Україна офіційно розпочинає переговори про вступ в Євросоюз

25 червня у Люксембурзі розпочнеться Міжурядова конференція Україна-ЄС, яка де-факто є офіційним стартом перемовин про вступ України до Євросоюзу.

Як відомо, напередодні Рада ЄС схвалила переговорні рамки для України та Молдови, що відкриває шлях для запуску переговорів про вступ.

Варто зазначити, що команда Віктора Орбана на рівні постійних представників блокувала ухвалення рішення, говорячи про "недостатній прогрес, зроблений Україною щодо національних меншин".

Але після запевнень, що її вимоги будуть присутні в переговорних рамках, вона зняла вето.