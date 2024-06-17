Євросоюз створив комісію для контролю фінансування України

Європейський Союз створив Ревізійну раду Українського фонду, яка контролюватиме фінансування Союзу для запобігання корупції, шахрайству, конфліктам інтересів та іншим порушенням.

Ревізійна рада ЄС діятиме в Україні протягом 4 років

Ревізійна рада створюється на період з дня ухвалення цього рішення до 30 червня 2028 року, повідомляється у офіційному віснику ЄС.

Аудиторська рада складатиметься з трьох членів і базуватиметься в Брюсселі. Допоміжним органом виступатиме Секретаріат, який базуватиметься у Києві.

Також Комісія може запрошувати представників держав-членів та інших донорів брати участь у діяльності Аудиторської ради. Водночас спостерігачі не братимуть участі у процесі прийняття звітів чи рекомендацій.

У процесі роботи Ревізійна рада має право вимагати необхідну інформацію, звертатися до компетентних органів, здійснювати власні перевірки та виїзні перевірки системи управління та контролю в Україні.

Вступ України в ЄС. Посли Євросоюзу ухвалили важливе рішення

Постійні представники держав-членів Європейського Союзу на офіційному рівні домовилися про переговорні рамки для перемовин щодо вступу України та Молдови у блок.

Факт ухвалення цього рішення підтвердило бельгійське головування в Раді Європейського Союзу.

Згідно з останніми даними, уже 25 червня повинна відбутися міжурядова конференція, яка дасть офіційний старт переговорам про вступ України та Молдови в ЄС.

Варто звернути увагу на те, що кінець червня вже тривалий час був очікуваною датою проведення міжурядової конференції, адже саме цього місяця добігає завершення головування Бельгії в Раді ЄС.

Доволі довго команда угорського лідера Віктора Орбана, який відомий своєю проросійською позицією заважала ухвалити фінальне рішення на рівні постійних представників.

Офіційному Брюселлю вдалося змусити Будапешт змінити позицію, однак якби цього не сталося, то відкриття переговорів могло б затягнутись на друге півріччя 2024 року, коли саме Угорщина головуватиме в Раді ЄС.