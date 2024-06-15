В Угорщині пояснили неочікуване зняття свого вето з рішення ЄС щодо України

За словами шефа угорської дипломатії Петера Сійярто, влада його країни, мовляв, добилася включення всіх своїх умов у переговорні рамки, на основі яких відбуватимуться переговори про вступ України в ЄС.
Головні тези:
- Влада Угорщини зняла своє вето на вступ України в Європейський Союз.
- До такого рішення Будапешт підштовхнуло включення всіх вимог Угорщини у переговорні рамки.
- Угорщина активно наполягає на відновленні прав угорців Закарпаття.
Будапешт розблокував старт переговорів України про вступ до ЄС
Глава МЗС Угорщини стверджує, що після "запеклих дискусій" в офіційному Брюсселі погодились, щоб у переговорних рамках для України містились усі вимоги команди Віктора Орбана стосовно дотримання прав національних меншин.
За словами дипломата, у переговорних рамках вказано, що офіційний Київ, мовляв, "забов’язаний повернути угорцям Закарпаття права, відібрані у них за останні роки".
Україна дедалі ближче до вступу в Євросоюз
14 червня офіційно стало відомо, що постійні представники держав-членів Європейського Союзу нарешті схвалили переговорні рамки для перемовин щодо вступу України та Молдови у блок.
Офіційний Брюссель повідомляє, що уже 25 червня повинна відбутися міжурядова конференція, яка дасть офіційний старт переговорам про вступ України та Молдови в ЄС.
Що важливо розуміти, кінець червня вже тривалий час був очікуваною датою проведення міжурядової конференції, адже саме цього місяця добігає завершення головування Бельгії в Раді ЄС.
7 червня Єврокомісія надала позитивну усну оцінку щодо прогресу євроінтеграційних реформ України та Молдови, викладених у листопадовому звіті про розширення ЄС.
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