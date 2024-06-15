В Угорщині пояснили неочікуване зняття свого вето з рішення ЄС щодо України

За словами шефа угорської дипломатії Петера Сійярто, влада його країни, мовляв, добилася включення всіх своїх умов у переговорні рамки, на основі яких відбуватимуться переговори про вступ України в ЄС.

Будапешт розблокував старт переговорів України про вступ до ЄС

Глава МЗС Угорщини стверджує, що після "запеклих дискусій" в офіційному Брюсселі погодились, щоб у переговорних рамках для України містились усі вимоги команди Віктора Орбана стосовно дотримання прав національних меншин.

Деякі держави-члени не хотіли чути про цю умову, але ми чітко дали зрозуміти, що наполягаємо на відновленні прав меншин зберігати свою національну ідентичність, користуватися рідною мовою та навчатися рідною мовою. Петер Сійярто Глава МЗС Угорщини

За словами дипломата, у переговорних рамках вказано, що офіційний Київ, мовляв, "забов’язаний повернути угорцям Закарпаття права, відібрані у них за останні роки".

Україна дедалі ближче до вступу в Євросоюз

14 червня офіційно стало відомо, що постійні представники держав-членів Європейського Союзу нарешті схвалили переговорні рамки для перемовин щодо вступу України та Молдови у блок.

Офіційний Брюссель повідомляє, що уже 25 червня повинна відбутися міжурядова конференція, яка дасть офіційний старт переговорам про вступ України та Молдови в ЄС.

Що важливо розуміти, кінець червня вже тривалий час був очікуваною датою проведення міжурядової конференції, адже саме цього місяця добігає завершення головування Бельгії в Раді ЄС.