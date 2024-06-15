В Венгрии объяснили снятие своего вето с решения ЕС касательно Украины
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Политика
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В Венгрии объяснили снятие своего вето с решения ЕС касательно Украины

Петер Сийярто
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Источник:  online.ua

По словам шефа венгерской дипломатии Петера Сийярто, власти его страны, мол, добились включения всех своих условий в переговорные рамки, на основе которых будут проходить переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Главные тезисы

  • Власти Венгрии сняли свое вето на вступление Украины в Европейский Союз.
  • К такому решению Будапешт подтолкнуло включение всех требований Венгрии в рамки переговоров.
  • Венгрия активно настаивает на восстановлении прав венгров Закарпатья.

Будапешт разблокировал старт переговоров Украины о вступлении в ЕС

Глава МИД Венгрии утверждает, что после "ожесточенных дискуссий" в официальном Брюсселе согласились, чтобы в переговорных рамках для Украины содержались все требования команды Виктора Орбана относительно соблюдения прав национальных меньшинств.

Некоторые государства-члены не хотели слышать об этом условии, но мы четко дали понять, что настаиваем на восстановлении прав меньшинств сохранять свою национальную идентичность, пользоваться родным языком и учиться на родном языке.

Петер Сийярто

Петер Сийярто

Глава МИД Венгрии

По словам дипломата, в переговорных рамках указано, что официальный Киев, мол, "обязан вернуть венграм Закарпатья права, отобранные у них за последние годы".

Украина все ближе к вступлению в Евросоюз

14 июня официально стало известно, что постоянные представители государств-членов Европейского Союза наконец-то одобрили переговорные рамки для переговоров о вступлении Украины и Молдовы в блок.

Официальный Брюссель сообщает, что уже 25 июня должна пройти межправительственная конференция, которая даст официальный старт переговорам о вступлении Киева.

Что важно понимать, конец июня уже долгое время был ожидаемой датой проведения межправительственной конференции, ведь именно в этом месяце закончится председательство Бельгии в Совете ЕС.

7 июня Еврокомиссия дала положительную устную оценку прогрессу евроинтеграционных реформ Украины и Молдовы, изложенных в ноябрьском отчете о расширении ЕС.

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