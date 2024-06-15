В Венгрии объяснили снятие своего вето с решения ЕС касательно Украины

По словам шефа венгерской дипломатии Петера Сийярто, власти его страны, мол, добились включения всех своих условий в переговорные рамки, на основе которых будут проходить переговоры о вступлении Украины в ЕС.
Главные тезисы
- Власти Венгрии сняли свое вето на вступление Украины в Европейский Союз.
- К такому решению Будапешт подтолкнуло включение всех требований Венгрии в рамки переговоров.
- Венгрия активно настаивает на восстановлении прав венгров Закарпатья.
Будапешт разблокировал старт переговоров Украины о вступлении в ЕС
Глава МИД Венгрии утверждает, что после "ожесточенных дискуссий" в официальном Брюсселе согласились, чтобы в переговорных рамках для Украины содержались все требования команды Виктора Орбана относительно соблюдения прав национальных меньшинств.
По словам дипломата, в переговорных рамках указано, что официальный Киев, мол, "обязан вернуть венграм Закарпатья права, отобранные у них за последние годы".
Украина все ближе к вступлению в Евросоюз
14 июня официально стало известно, что постоянные представители государств-членов Европейского Союза наконец-то одобрили переговорные рамки для переговоров о вступлении Украины и Молдовы в блок.
Официальный Брюссель сообщает, что уже 25 июня должна пройти межправительственная конференция, которая даст официальный старт переговорам о вступлении Киева.
Что важно понимать, конец июня уже долгое время был ожидаемой датой проведения межправительственной конференции, ведь именно в этом месяце закончится председательство Бельгии в Совете ЕС.
7 июня Еврокомиссия дала положительную устную оценку прогрессу евроинтеграционных реформ Украины и Молдовы, изложенных в ноябрьском отчете о расширении ЕС.
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