В Венгрии объяснили снятие своего вето с решения ЕС касательно Украины

По словам шефа венгерской дипломатии Петера Сийярто, власти его страны, мол, добились включения всех своих условий в переговорные рамки, на основе которых будут проходить переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Будапешт разблокировал старт переговоров Украины о вступлении в ЕС

Глава МИД Венгрии утверждает, что после "ожесточенных дискуссий" в официальном Брюсселе согласились, чтобы в переговорных рамках для Украины содержались все требования команды Виктора Орбана относительно соблюдения прав национальных меньшинств.

Некоторые государства-члены не хотели слышать об этом условии, но мы четко дали понять, что настаиваем на восстановлении прав меньшинств сохранять свою национальную идентичность, пользоваться родным языком и учиться на родном языке. Петер Сийярто Глава МИД Венгрии

По словам дипломата, в переговорных рамках указано, что официальный Киев, мол, "обязан вернуть венграм Закарпатья права, отобранные у них за последние годы".

Украина все ближе к вступлению в Евросоюз

14 июня официально стало известно, что постоянные представители государств-членов Европейского Союза наконец-то одобрили переговорные рамки для переговоров о вступлении Украины и Молдовы в блок.

Официальный Брюссель сообщает, что уже 25 июня должна пройти межправительственная конференция, которая даст официальный старт переговорам о вступлении Киева.

Что важно понимать, конец июня уже долгое время был ожидаемой датой проведения межправительственной конференции, ведь именно в этом месяце закончится председательство Бельгии в Совете ЕС.