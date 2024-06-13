Венгрия заплатит ЕС более 200 млн евро штрафа. В чем причина

Высший суд Европейского Союза наложил на Венгрию штраф в размере 200 млн. евро за постоянное нарушение правил предоставления убежища, несмотря на предыдущее решение Европейского суда, а также дополнительно 1 млн. евро за каждый день неисполнения (216 млн. евро).

Венгрия заплатит штраф ЕС: что известно

Премьер-министр страны Виктор Орбан уже отреагировал на такое решение.

Об этом сообщает The Independent.

В прессрелизе Суда ЕС говорится, что Венгрия не выполняла решение, вынесенное высшими судьями Евросоюза, от 2020 года.

Это невыполнение, которое заключается в умышленном уклонении от применения общей политики ЕС в целом, является беспрецедентным и серьезным нарушением права ЕС. Поделиться

В издании напомнили, что антииммиграционный суд Венгрии жестко отнесся к людям, прибывающим в страну с тех пор, как в 2015 году в Европу въехало более 1 млн человек, большинство из которых искали спасения из-за войны в Сирии.

Дело касается изменений, которые Венгрия внесла в свою систему предоставления убежища после кризиса, когда около 400 тыс человек прошли через Венгрию по пути в Западную Европу. Венгрия построила заборы с колючей проволокой на своих южных границах с Сербией и Хорватией, а также несколько транзитных зон для содержания искателей убежища на границе с Сербией. Впоследствии эти транзитные зоны были закрыты.

Отмечается, что такие меры были частью более суровой антииммиграционной политики премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и последней минимизации системы предоставления убежища в Венгрии.

Еще в 2020 году Европейский суд установил, что политика Будапешта ограничивала доступ к международной защите, незаконно задерживала искателей убежища и не соблюдала их право на пребывание в Венгрии, пока их заявления проходили необходимую процедуру.

В то же время Европейский суд справедливости сообщил, что транзитные зоны были закрыты в 2020 году после первого решения Европейского суда. Однако Европейская комиссия, которая отвечает за мониторинг соблюдения 27 странами-членами ЕС общих законов, утверждает, что Будапешт до сих пор не выполняет их, поэтому она обратилась в суд, чтобы Венгрия была оштрафована. Поделиться

Кроме того, после вспышки коронавируса венгерское правительство протолкнуло закон, согласно которому искатели международной защиты были вынуждены ехать в Белград или Киев, чтобы получить разрешение на въезд в Венгрию в посольствах этих стран. И только после возвращения у них была возможность подавать свои заявления.

Европейская комиссия подала в Венгрию в Европейский суд через этот закон, настаивая на том, что страна не выполнила свои обязательства согласно правилам блоков 27 стран. Эти правила обязывают все страны-члены ЕС иметь общие процедуры предоставления убежища. Люди имеют право просить убежища или других форм международной защиты, если они опасаются за свою безопасность в родной стране или сталкиваются с перспективой преследования по признаку расы, религии, этнического происхождения, пола или другой дискриминации.

В свою очередь глава венгерского правительства Виктор Орбан назвал решение Суда ЕС "возмутительным и неприемлемым". По его словам, таким образом Будапешт был наказан за защиту границ Европейского Союза.

The #ECJ’s decision to fine #Hungary with 200M euros plus 1M euros daily(!!!) for defending the borders of the European Union is outrageous and unacceptable. It seems that illegal #migrants are more important to the Brussels bureaucrats than their own European citizens. — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) June 13, 2024

Создается впечатление, что нелегальные мигранты для брюссельских бюрократов важнее, чем собственные европейские граждане. Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

Позиция Орбана по поводу войны в Украине

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подверг критике страны Европы за то, что они хотят победить РФ военным путем. Он подчеркнул, что у них цель только "власть и деньги".

Западные лидеры, вставшие на тропу войны, хотят победить Россию военным путем. Их гениальный план абсолютно прост, потому что речь идет о деньгах, которые дают влияние и власть. Поделиться

Также сообщалось, что Орбан намерен создать пророссийскую "коалицию за мир" в Европарламенте. Об этом он заявил накануне выборов в Европарламент.