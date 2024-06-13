Венгрия заплатит ЕС более 200 млн евро штрафа. В чем причина
Категория
Мир
Дата публикации

Венгрия заплатит ЕС более 200 млн евро штрафа. В чем причина

Венгрия
Читати українською
Источник:  The Independent

Высший суд Европейского Союза наложил на Венгрию штраф в размере 200 млн. евро за постоянное нарушение правил предоставления убежища, несмотря на предыдущее решение Европейского суда, а также дополнительно 1 млн. евро за каждый день неисполнения (216 млн. евро).

Главные тезисы

  • Высший суд Европейского Союза наложил на Венгрию штраф в размере более 200 млн евро за нарушение правил предоставления убежища.
  • Венгрия изменила систему предоставления убежища после кризиса 2015 года, что привело к нарушению правил Европейского Союза.
  • Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует создать пророссийскую коалицию за мир в Европарламенте и критикует западные страны за военные амбиции.
  • Орбан также выразил недовольство решением ЕС, утверждая, что страна была оштрафована за защиту границ Евросоюза.
  • Европейская комиссия обвиняет Венгрию в неисполнении решения суда и утверждает, что страна не соблюдает обязательства по предоставлению убежища согласно правилам ЕС.

Венгрия заплатит штраф ЕС: что известно

Премьер-министр страны Виктор Орбан уже отреагировал на такое решение.

Об этом сообщает The Independent.

В прессрелизе Суда ЕС говорится, что Венгрия не выполняла решение, вынесенное высшими судьями Евросоюза, от 2020 года.

Это невыполнение, которое заключается в умышленном уклонении от применения общей политики ЕС в целом, является беспрецедентным и серьезным нарушением права ЕС.

В издании напомнили, что антииммиграционный суд Венгрии жестко отнесся к людям, прибывающим в страну с тех пор, как в 2015 году в Европу въехало более 1 млн человек, большинство из которых искали спасения из-за войны в Сирии.

Дело касается изменений, которые Венгрия внесла в свою систему предоставления убежища после кризиса, когда около 400 тыс человек прошли через Венгрию по пути в Западную Европу. Венгрия построила заборы с колючей проволокой на своих южных границах с Сербией и Хорватией, а также несколько транзитных зон для содержания искателей убежища на границе с Сербией. Впоследствии эти транзитные зоны были закрыты.

Отмечается, что такие меры были частью более суровой антииммиграционной политики премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и последней минимизации системы предоставления убежища в Венгрии.

Еще в 2020 году Европейский суд установил, что политика Будапешта ограничивала доступ к международной защите, незаконно задерживала искателей убежища и не соблюдала их право на пребывание в Венгрии, пока их заявления проходили необходимую процедуру.

В то же время Европейский суд справедливости сообщил, что транзитные зоны были закрыты в 2020 году после первого решения Европейского суда. Однако Европейская комиссия, которая отвечает за мониторинг соблюдения 27 странами-членами ЕС общих законов, утверждает, что Будапешт до сих пор не выполняет их, поэтому она обратилась в суд, чтобы Венгрия была оштрафована.

Кроме того, после вспышки коронавируса венгерское правительство протолкнуло закон, согласно которому искатели международной защиты были вынуждены ехать в Белград или Киев, чтобы получить разрешение на въезд в Венгрию в посольствах этих стран. И только после возвращения у них была возможность подавать свои заявления.

Европейская комиссия подала в Венгрию в Европейский суд через этот закон, настаивая на том, что страна не выполнила свои обязательства согласно правилам блоков 27 стран. Эти правила обязывают все страны-члены ЕС иметь общие процедуры предоставления убежища. Люди имеют право просить убежища или других форм международной защиты, если они опасаются за свою безопасность в родной стране или сталкиваются с перспективой преследования по признаку расы, религии, этнического происхождения, пола или другой дискриминации.

В свою очередь глава венгерского правительства Виктор Орбан назвал решение Суда ЕС "возмутительным и неприемлемым". По его словам, таким образом Будапешт был наказан за защиту границ Европейского Союза.

Создается впечатление, что нелегальные мигранты для брюссельских бюрократов важнее, чем собственные европейские граждане.

Виктор Орбан

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии

Позиция Орбана по поводу войны в Украине

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подверг критике страны Европы за то, что они хотят победить РФ военным путем. Он подчеркнул, что у них цель только "власть и деньги".

Западные лидеры, вставшие на тропу войны, хотят победить Россию военным путем. Их гениальный план абсолютно прост, потому что речь идет о деньгах, которые дают влияние и власть.

Также сообщалось, что Орбан намерен создать пророссийскую "коалицию за мир" в Европарламенте. Об этом он заявил накануне выборов в Европарламент.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Вступление Украины в ЕС. Венгрия блокирует решение о старте переговоров
Виктор Орбан
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Венгрия примет участие в украинском Саммите мира
венгрия
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Венгрия пообещала НАТО не блокировать помощь Украине
НАТО
Виктор Орбан

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?