Венгрия заплатит ЕС более 200 млн евро штрафа. В чем причина

Высший суд Европейского Союза наложил на Венгрию штраф в размере 200 млн. евро за постоянное нарушение правил предоставления убежища, несмотря на предыдущее решение Европейского суда, а также дополнительно 1 млн. евро за каждый день неисполнения (216 млн. евро).
Главные тезисы
- Высший суд Европейского Союза наложил на Венгрию штраф в размере более 200 млн евро за нарушение правил предоставления убежища.
- Венгрия изменила систему предоставления убежища после кризиса 2015 года, что привело к нарушению правил Европейского Союза.
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует создать пророссийскую коалицию за мир в Европарламенте и критикует западные страны за военные амбиции.
- Орбан также выразил недовольство решением ЕС, утверждая, что страна была оштрафована за защиту границ Евросоюза.
- Европейская комиссия обвиняет Венгрию в неисполнении решения суда и утверждает, что страна не соблюдает обязательства по предоставлению убежища согласно правилам ЕС.
Венгрия заплатит штраф ЕС: что известно
Премьер-министр страны Виктор Орбан уже отреагировал на такое решение.
Об этом сообщает The Independent.
В прессрелизе Суда ЕС говорится, что Венгрия не выполняла решение, вынесенное высшими судьями Евросоюза, от 2020 года.
В издании напомнили, что антииммиграционный суд Венгрии жестко отнесся к людям, прибывающим в страну с тех пор, как в 2015 году в Европу въехало более 1 млн человек, большинство из которых искали спасения из-за войны в Сирии.
Дело касается изменений, которые Венгрия внесла в свою систему предоставления убежища после кризиса, когда около 400 тыс человек прошли через Венгрию по пути в Западную Европу. Венгрия построила заборы с колючей проволокой на своих южных границах с Сербией и Хорватией, а также несколько транзитных зон для содержания искателей убежища на границе с Сербией. Впоследствии эти транзитные зоны были закрыты.
Отмечается, что такие меры были частью более суровой антииммиграционной политики премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и последней минимизации системы предоставления убежища в Венгрии.
Еще в 2020 году Европейский суд установил, что политика Будапешта ограничивала доступ к международной защите, незаконно задерживала искателей убежища и не соблюдала их право на пребывание в Венгрии, пока их заявления проходили необходимую процедуру.
Кроме того, после вспышки коронавируса венгерское правительство протолкнуло закон, согласно которому искатели международной защиты были вынуждены ехать в Белград или Киев, чтобы получить разрешение на въезд в Венгрию в посольствах этих стран. И только после возвращения у них была возможность подавать свои заявления.
Европейская комиссия подала в Венгрию в Европейский суд через этот закон, настаивая на том, что страна не выполнила свои обязательства согласно правилам блоков 27 стран. Эти правила обязывают все страны-члены ЕС иметь общие процедуры предоставления убежища. Люди имеют право просить убежища или других форм международной защиты, если они опасаются за свою безопасность в родной стране или сталкиваются с перспективой преследования по признаку расы, религии, этнического происхождения, пола или другой дискриминации.
В свою очередь глава венгерского правительства Виктор Орбан назвал решение Суда ЕС "возмутительным и неприемлемым". По его словам, таким образом Будапешт был наказан за защиту границ Европейского Союза.
The #ECJ’s decision to fine #Hungary with 200M euros plus 1M euros daily(!!!) for defending the borders of the European Union is outrageous and unacceptable. It seems that illegal #migrants are more important to the Brussels bureaucrats than their own European citizens.— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) June 13, 2024
Позиция Орбана по поводу войны в Украине
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подверг критике страны Европы за то, что они хотят победить РФ военным путем. Он подчеркнул, что у них цель только "власть и деньги".
Также сообщалось, что Орбан намерен создать пророссийскую "коалицию за мир" в Европарламенте. Об этом он заявил накануне выборов в Европарламент.
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