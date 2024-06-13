Угорщина заплатить ЄС понад 200 млн євро штрафу. В чому причина

Вищий суд Європейського Союзу наклав на Угорщину штраф розміром 200 млн євро за постійне порушення правил надання притулку, попри попереднє рішення Європейського суду, а також додатково 1 млн євро за кожен день невиконання (216 млн євро).

Угорщина заплатить штраф ЄС: що відомо

Прем'єр-міністр країни Віктор Орбан вже відреагував на таке рішення.

Про це повідомляє The Independent.

У пресрелізі Суду ЄС йдеться про те, що Угорщина не виконувала рішення, яке винесли вищі судді Євросоюзу, від 2020 року.

Це невиконання, яке полягає у навмисному ухиленні від застосування спільної політики ЄС в цілому, є безпрецедентним і надзвичайно серйозним порушенням права ЄС. Поширити

У виданні нагадали, що антиімміграційний суд Угорщини жорстко поставився до людей, які прибувають до країни з того часу, як у 2015 році в Європу в'їхало понад 1 млн осіб, більшість з яких шукали порятунку через війну в Сирії.

Справа стосується змін, які Угорщина внесла до своєї системи надання притулку після кризи, коли близько 400 тис людей пройшли через Угорщину на шляху до Західної Європи. Угорщина побудувала паркани з колючим дротом на своїх південних кордонах з Сербією і Хорватією, а також декілька транзитних зон для утримання шукачів притулку на кордоні з Сербією. Згодом ці транзитні зони були закриті.

Зазначається, що такі заходи були частиною суворішою антиімміграційної політики прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та останньої мінімізації системи надання притулку в Угорщині.

Ще у 2020 році Європейський суд встановив, що політика Будапешта обмежувала доступ до міжнародного захисту, незаконно затримувала шукачів притулку та не дотримувалася їхнього права на перебування в Угорщині, поки їхні заяви проходили потрібну процедуру.

Водночас Європейський суд справедливості повідомив, що транзитні зони було закрито у 2020 році, після першого рішення Європейського суду. Проте Європейська комісія, яка відповідає за моніторинг дотримання 27 країнами-членами ЄС спільних законів, стверджує, що Будапешт досі не виконує їх, тому вона звернулася до суду, аби Угорщину було оштрафовано. Поширити

Крім того, після спалаху коронавірусу угорський уряд проштовхнув закон, за яким шукачі міжнародного захисту були змушені їхати до Белграда або Києва, аби отримати дозвіл на в'їзд до Угорщини в посольствах цих країн. І лише після повернення вони мали можливість подавати свої заяви.

Європейська комісія подала на Угорщину до Європейського суду через цей закон, наполягаючи на тому, що країна не виконала своїх зобов'язань згідно з правилами блоків 27 країн. Ці правила зобов'язують усі країни-члени ЄС мати спільні процедури надання притулку. Люди мають право просити притулку або інших форм міжнародного захисту, якщо вони побоюються за свою безпеку в рідній країні або стикаються з перспективою переслідування за ознакою раси, релігії, етнічного походження, статі чи іншої дискримінації.

Своєю чергою глава угорського уряду Віктор Орбан назвав рішення Суду ЄС "обурливим і неприйнятним". За його словами, таким чином Будапешт покарали за захист кордонів Європейського Союзу.

The #ECJ’s decision to fine #Hungary with 200M euros plus 1M euros daily(!!!) for defending the borders of the European Union is outrageous and unacceptable. It seems that illegal #migrants are more important to the Brussels bureaucrats than their own European citizens. — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) June 13, 2024

Складається враження, що нелегальні мігранти для брюссельських бюрократів важливіші, ніж власні європейські громадяни. Віктор Орбан Прем'єр-міністр Угорщини

Позиція Орбана щодо війни в Україні

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував країни Європи за те, що вони хочуть перемогти РФ військовим шляхом. Він наголосив, що у них на меті лише "влада та гроші".

Західні лідери, які стали на стежку війни, хочуть перемогти Росію військовим шляхом. Їхній геніальний план абсолютно простий, тому що йдеться про гроші, які дають вплив і владу. Поширити

Також повідомлялось, що Орбан планує створити проросійську "коаліцію за мир" у Європарламенті. Про це він заявив напередодні виборів до Європарламенту.