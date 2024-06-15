Кремлівські боти почали поширювати у інформпросторі країн ЄС велику кількість фейків не тільки для того, щоб ввести в оману жителів Європи, а ще й перевантажити систему боротьби із дезінформацією.
Головні тези:
- Росія використовує проросійських ботів та агентів для поширення фейкових новин у країнах ЄС та перевантаження ресурсів боротьби з дезінформацією.
- Країни ЄС, зокрема Балтія, Польща та Чехія, висловлюють занепокоєння щодо гібридних атак Росії та називають їх серйозною загрозою.
- НАТО не має чіткої стратегії щодо реагування на гібридні загрози з боку Росії, що може ускладнити подальшу ситуацію у регіоні.
- Експерти зазначають, що виявлення та протидія гібридним атакам Росії ускладнюються відсутністю чітких правил відповіді на такі провокації.
- Проблема полягає також у важкості доведення причетності Росії до окремих інцидентів та покарання відповідальних осіб.
Як Росія намагається послабити боротьбу країн ЄС проти дезінформації
За даними нового дослідження, проведеного фінською компанією Check First, проросійські боти та пропагандисти свідомо закидають європейських журналістів та інформпростір фейковими новинами, намагаючись виснажити та перевантажити ресурси, які займаються перевіркою інформації.
Зокрема, у цій схемі Кремль використовує анонімних агентів, які в рамках злагодженої кампанії виходять на зв’язок із європейськими журналістами і просять перевірити фейкові новини.
Головна мета таких звернень - змусити журналістів опублікувати спростування фейку, яке саме по собі стане рекламою цього фейку.
Підкреслюється, що переважна більшість запитів спрямована на перевірку фейкових новин стосовно України, Франції та Німеччини.
"Операція Перевантаження" торкнулася понад 800 інформаційних організацій у Європі та за її межами, які були атаковані приблизно 2400 твітами і понад 200 електронними листами такого виду.
За даними Check First, за останні кілька місяців було опубліковано понад 250 новин із "перевіркою фактів", у яких згадуються неправдиві наративи, створені для "Операції Перевантаження".
Чи готові у НАТО до гібридної війни Росії
За інформацією журналістів видання The Hill, у НАТО досі так і не визначились, як відповідати на численні гібридні атаки з боку Росії.
Країни Балтії, Польща та Чехія висловлюють занепокоєння стосовно диверсій та нападів на людей, до яких причетні російські спецслужби.
Зазначається, що лише протягом кількох минулих тижнів на території країн ЄС сталося кілька інцидентів, в яких звинувачують Росію – глушіння сигналів GPS і зрив комерційного авіасполучення в Естонії, вбивство польського прикордонника, напад на російського політичного дисидента у Литві, хакерська атака на великі лікарні в Лондоні, кілька епізодів із підпалами в різних країнах НАТО
За словами експерта з гібридної війни Елізабет Брау, такі провокації важко виявити та передбачити заздалегідь, а чітких правил відповіді на них просто не існує.
За словами експерта, серйозна проблема полягає також у тому, що вкрай важко довести причетність агресора до конкретного інциденту.
Наприклад, чеській владі знадобилося сім років, щоб прямо звинуватити Росію в підпалі військового арсеналу у 2014 році.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-