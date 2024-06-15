Кремлівські боти почали поширювати у інформпросторі країн ЄС велику кількість фейків не тільки для того, щоб ввести в оману жителів Європи, а ще й перевантажити систему боротьби із дезінформацією.

Як Росія намагається послабити боротьбу країн ЄС проти дезінформації

За даними нового дослідження, проведеного фінською компанією Check First, проросійські боти та пропагандисти свідомо закидають європейських журналістів та інформпростір фейковими новинами, намагаючись виснажити та перевантажити ресурси, які займаються перевіркою інформації.

Зокрема, у цій схемі Кремль використовує анонімних агентів, які в рамках злагодженої кампанії виходять на зв’язок із європейськими журналістами і просять перевірити фейкові новини.

Головна мета таких звернень - змусити журналістів опублікувати спростування фейку, яке саме по собі стане рекламою цього фейку.

Потік таких звернень створює у журналістів помилкове відчуття терміновості, що призводить до успіху схеми, - пояснюється у матеріалі Euronews. Поширити

Підкреслюється, що переважна більшість запитів спрямована на перевірку фейкових новин стосовно України, Франції та Німеччини.

"Операція Перевантаження" торкнулася понад 800 інформаційних організацій у Європі та за її межами, які були атаковані приблизно 2400 твітами і понад 200 електронними листами такого виду.

За даними Check First, за останні кілька місяців було опубліковано понад 250 новин із "перевіркою фактів", у яких згадуються неправдиві наративи, створені для "Операції Перевантаження".

Чи готові у НАТО до гібридної війни Росії

За інформацією журналістів видання The Hill, у НАТО досі так і не визначились, як відповідати на численні гібридні атаки з боку Росії.

Країни Балтії, Польща та Чехія висловлюють занепокоєння стосовно диверсій та нападів на людей, до яких причетні російські спецслужби.

З усією серйозністю ми повинні відповісти, тому що якщо ми не відповімо, це наростатиме. І Росія відчує, що немає обмежень у тому, що вона може робити в наших країнах, і, очевидно, між союзниками також ведеться дискусія щодо того, якою була б найкраща відповідь, - підкреслив журналістам видання посол Естонії в НАТО Юрі Луйк. Поширити

Зазначається, що лише протягом кількох минулих тижнів на території країн ЄС сталося кілька інцидентів, в яких звинувачують Росію – глушіння сигналів GPS і зрив комерційного авіасполучення в Естонії, вбивство польського прикордонника, напад на російського політичного дисидента у Литві, хакерська атака на великі лікарні в Лондоні, кілька епізодів із підпалами в різних країнах НАТО

За словами експерта з гібридної війни Елізабет Брау, такі провокації важко виявити та передбачити заздалегідь, а чітких правил відповіді на них просто не існує.

Причина, чому немає покарання, полягає в тому, що це не військовий напад, тому у нас немає книги правил, як реагувати, - пояснює аналітик. Поширити

За словами експерта, серйозна проблема полягає також у тому, що вкрай важко довести причетність агресора до конкретного інциденту.

Наприклад, чеській владі знадобилося сім років, щоб прямо звинуватити Росію в підпалі військового арсеналу у 2014 році.