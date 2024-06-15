Кремлевские боты начали распространять в информпространстве стран ЕС большое количество фейков не только для того, чтобы ввести в заблуждение жителей Европы, но и перегрузить систему борьбы с дезинформацией.
Главные тезисы
- Пророссийские боты и агенты распространяют фейковые новости в странах ЕС, перегружая системы борьбы с дезинформацией.
- НАТО столкнулся с необходимостью разработки стратегии по реагированию на гибридные угрозы со стороны России в регионе Европы.
- Осложнения в выявлении и противодействии гибридным атакам России обусловлены отсутствием четких правил ответа на провокации и трудностями в доведении причастности агрессора к конкретным инцидентам.
- Россия использует тактику 'Операции Перегрузки', направленную на истощение ресурсов проверки информации в Европе, создавая ложное ощущение срочности и эффективно распространяя фейковые новости.
- Гибридные атаки России вызывают обеспокоенность стран ЕС, таких как Балтия, Польша и Чехия, оставляя НАТО в поиске оптимального ответа на угрозы и диверсии российских спецслужб.
Как Россия пытается ослабить борьбу стран ЕС против дезинформации
По данным нового исследования, проведенного финской компанией Check First, пророссийские боты и пропагандисты сознательно обвиняют европейских журналистов и информпространство в фейковых новостях, пытаясь истощить и перегрузить ресурсы, занимающиеся проверкой информации.
В частности, в этой схеме Кремль использует анонимных агентов, в рамках слаженной кампании выходят на связь с европейскими журналистами и просят проверить фейковые новости.
Главная цель таких обращений – заставить журналистов опубликовать опровержение фейка, которое само по себе станет рекламой этого фейка.
Подчеркивается, что большинство запросов направлено на проверку фейковых новостей относительно Украины, Франции и Германии.
"Операция Перегрузки" затронула более 800 информационных организаций в Европе и за ее пределами, которые были атакованы примерно 2400 твитами и более 200 электронных писем такого вида.
По данным Check First, за последние несколько месяцев было опубликовано более 250 новостей с "проверкой фактов", в которых упоминаются ложные нарративы, созданные для "Операции Перегрузки".
Готовы ли в НАТО к гибридной войне России
По информации журналистов издания The Hill, в НАТО до сих пор так и не определились, как отвечать на многочисленные гибридные атаки России.
Страны Балтии, Польша и Чехия выражают обеспокоенность диверсиями и нападениями на людей, к которым причастны российские спецслужбы.
Отмечается, что лишь в течение нескольких прошедших недель на территории стран ЕС произошло несколько инцидентов, обвиняющих Россию – глушение сигналов GPS и срыв коммерческого авиасообщения в Эстонии, убийство польского пограничника, нападение на российского политического диссидента в Литве, хакерская атака на большие больницы в Лондоне , несколько эпизодов с поджогами в разных странах НАТО
По словам эксперта по гибридной войне Элизабет Брау, такие провокации трудно выявить и предусмотреть заранее, а четких правил ответа просто не существует.
По словам эксперта, серьезная проблема состоит также в том, что крайне тяжело довести причастность агрессора к конкретному инциденту.
Например, чешским властям понадобилось семь лет, чтобы прямо обвинить Россию в поджоге военного арсенала в 2014 году.
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