Хакеры РФ распространили фейк про мобилизацию в Польше для отправки военных в Украину

Хакеры, вероятно, связаны со спецслужбами России, совершили кибератаку против Польского агентства печати (PAP). Была размещена дезинформация якобы о мобилизации в стране для отправки в Украину 200 тыс. поляков

Российские хакеры запустили фейк о мобилизации в Польше

Злоумышленники дважды разместили в системе PAP сообщения о мобилизации в стране в ближайшее время 200 тыс поляков с последующей их отправкой в Украину.

В PAP удалили эти заметки, назвав их фальшивыми, в правительстве Польши уже отметили, что речь идет о хакерской атаке РФ.

Все говорит о том, что мы имеем дело с кибератакой, управляемой с российской стороны. Цель — дезинформация перед выборами и парализование общества, — заявил в эфире Polsat News вице-премьер-министр, министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский. Поделиться

После удаления фальшивого сообщения, которое в системе появилось дважды — в 15:00 и 15:20 (по киевскому времени), руководство PAP сообщило, что заметка «не была подготовлена в агентстве».

Об инциденте были сообщены спецслужбы страны и глава правительства РП Дональд Туск.

В фальшивом сообщении якобы от главы польского правительства Туска хакеры написали, что с 1 июля по 1 ноября этого года в Польше объявляется частично мобилизация, в результате которой в армию будет призвано 200 тыс. человек разных специальностей, как бывших военных, так и ранее не служивших в армии. Хакеры написали, что они будут отправлены в Украину для защиты ее территориальной ценности.

В фейковой заметке содержатся грамматические ошибки, что может свидетельствовать о ее подготовке иностранцами.

Европол арестовал киберпреступников

Акция, получившая название "Операция Финал", была инициирована и проведена Францией, Германией и Нидерландами.

Об этом сообщает Европол.

Кроме того, Армения, Болгария, Литва, Португалия, Румыния, Швейцария и Украина также поддержали операцию различными действиями, такими как аресты, допросы подозреваемых, обыски, а также удаление или удаление серверов и доменов.

Аресты были совершены в Армении (один человек) и в Украине (трое). Более 2000 доменов сейчас находятся под контролем правоохранительных органов.

По итогам дней действий лиц, причастных к этой преступной деятельности и разыскиваемых Германией, 30 мая 2024 года будут добавлены в Европейский список наиболее разыскиваемых лиц. Эти лица разыскиваются за причастность к серьезной киберпреступной деятельности.