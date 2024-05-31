Хакери РФ поширили фейк щодо мобілізації у Польщі для відправки військових до України

Хакери, ймовірно, пов’язані зі спецслужбами Росії, здійснили кібератаку проти Польського агентства преси (PAP). Було розміщено дезінформацію нібито про мобілізацію в країні задля відправки до України 200 тис поляків

Російські хакери запустили фейк про мобілізацію у Польщі

Зловмисники двічі розмістили у системі PAP повідомлення про мобілізацію у країні найближчим часом 200 тис поляків з подальшим їх направленням в Україну.

У PAP видалили ці замітки, назвавши їх фальшивими, в уряді Польщі вже зазначили, що йдеться про хакерську атаку РФ.

Усе вказує на те, що ми маємо справу з кібератакою, керованою з російського боку. Мета — дезінформація перед виборами та паралізування суспільства, — заявив в ефірі Polsat News віцепрем'єр-міністр, міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський. Поширити

Після видалення фальшивого повідомлення, яке в системі з’явилося двічі — о 15:00 і 15:20 (за київським часом), керівництво PAP повідомило, що замітку «не було підготовлено в агентстві».

Про інцидент було повідомлено спецслужби країни і главу уряду РП Дональда Туска.

У фальшивому повідомленні нібито від глави польського уряду Туска хакери написали, що з 1 липня по 1 листопада цього року в Польщі оголошується частково мобілізація, в результаті якої до армії буде призвано 200 тис осіб різних спеціальностей, як колишніх військових, так і тих, хто раніше не служив в армії. Хакери написали, що їх усіх буде відправлено в Україну для захисту її територіальної цінності.

У фейковій замітці містяться граматичні помилки, що може свідчити, що про її підготовку іноземцями.

Європол заарештував кіберзлочинців

Акція, що отримала назву "Операція "Фінал", була ініційована та проведена Францією, Німеччиною та Нідерландами.

Про це повідомляє Європол.

Крім того, Вірменія, Болгарія, Литва, Португалія, Румунія, Швейцарія та Україна також підтримали операцію різними діями, такими як арешти, допити підозрюваних, обшуки, а також вилучення чи видалення серверів та доменів.

Арешти були здійснені у Вірменії (одна людина) та Україні (троє). Понад 2000 доменів зараз перебувають під контролем правоохоронних органів.

За підсумками днів дій осіб, причетних до цієї злочинної діяльності та розшукуваних Німеччиною, 30 травня 2024 року будуть додані до Європейського списку осіб, які найбільше розшукуються. Ці особи розшукуються за причетність до серйозної кіберзлочинної діяльності.