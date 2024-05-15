Хакери РФ активізували кібератаки на мобільні телефони військових ЗСУ — Держспецзвʼязку

Як зазначається, хакери РФ збільшили кількість кібератак на мобільні пристрої українських військових.

У другому півріччі 2023 року хакери, пов'язані з ГРУ РФ, активно використовували месенджери та соціальну інженерію для поширення шкідливого програмного забезпечення", — йдеться в повідомленні.

Зокрема, під час атак російські хакери роблять наступне:

використовують легітимні продукти як маскування: хакери маскували шпигунські програми під інсталятори легітимних програм, таких як система ситуаційної обізнаності "Кропива";

поширюють шкідливе програмне забезпечення (ПЗ) через Signal та Telegram: зловмисники використовували ці месенджери для розповсюдження шкідливих файлів, маскуючи їх під інструкції з кібербезпеки від CERT-UA;

швидко реагують та адаптуються: хакери швидко реагували на нові методи захисту та розробляли нові вектори атак;

проводять таргетинг на ПЗ для Windows: більшість атак через месенджери мали на меті поширення шкідливого ПЗ для Windows, адже багато військових використовують комп'ютерні версії месенджерів;