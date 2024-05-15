Хакери РФ активізували кібератаки на мобільні телефони військових ЗСУ — Держспецзвʼязку
Категорія
Україна
Дата публікації

Хакери РФ активізували кібератаки на мобільні телефони військових ЗСУ — Держспецзвʼязку

Держспецзв’язку
хакер

Російські хакери активізували кібератаки на мобільні телефони українських військових. Фахівці розповіли про особливості атак та як захиститися.

Що відомо про кібератаки РФ на мобільні пристрої ЗСУ

Як зазначається, хакери РФ збільшили кількість кібератак на мобільні пристрої українських військових.

У другому півріччі 2023 року хакери, пов'язані з ГРУ РФ, активно використовували месенджери та соціальну інженерію для поширення шкідливого програмного забезпечення", — йдеться в повідомленні.

Зокрема, під час атак російські хакери роблять наступне:

  • використовують легітимні продукти як маскування: хакери маскували шпигунські програми під інсталятори легітимних програм, таких як система ситуаційної обізнаності "Кропива";

  • поширюють шкідливе програмне забезпечення (ПЗ) через Signal та Telegram: зловмисники використовували ці месенджери для розповсюдження шкідливих файлів, маскуючи їх під інструкції з кібербезпеки від CERT-UA;

  • швидко реагують та адаптуються: хакери швидко реагували на нові методи захисту та розробляли нові вектори атак;

  • проводять таргетинг на ПЗ для Windows: більшість атак через месенджери мали на меті поширення шкідливого ПЗ для Windows, адже багато військових використовують комп'ютерні версії месенджерів;

  • використовують файли-приманки: зловмисники розповсюджували шкідливі програми у вигляді Zip чи Rar архівів, маскуючи їх під оновлення сертифікатів до комплексу ситуаційної обізнаності Delta.

Що робити та як захиститись від російських кібератак

У Держспецзвʼязку радять при кібератаках РФ:

  • не завантажувати файли з невідомих джерел, навіть якщо вони надходять від знайомих вам людей;

  • не відкривати посилання в підозрілих повідомленнях;

  • оновлювати операційну систему та програмне забезпечення на своїх пристроях;

  • використовувати надійні паролі та не використовувати один і той самий пароль для різних облікових записів.

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