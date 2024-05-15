Хакеры РФ активизировали кибератаки на мобильные телефоны военных ВСУ — Госспецсвязи
Категория
Украина
Дата публикации

Хакеры РФ активизировали кибератаки на мобильные телефоны военных ВСУ — Госспецсвязи

Госспецсвязи
хакер
Читати українською

Российские хакеры активизировали кибератаки на мобильных телефонах украинских военных. Специалисты рассказали об особенностях атак и как защититься.

Что известно о кибератаках РФ на мобильных устройствах ВСУ

Как отмечается, хакеры РФ увеличили количество кибератак на мобильных устройствах украинских военных.

Во втором полугодии 2023 года хакеры, связанные с ГРУ РФ, активно использовали мессенджеры и социальную инженерию для распространения вредоносного ПО", — говорится в сообщении.

В частности, во время атак российские хакеры делают следующее:

  • используют легитимные продукты в качестве маскировки: хакеры маскировали шпионские программы под инсталляторы легитимных программ, таких как система ситуационной осведомленности "Кропива";

  • распространяют вредоносное ПО через Signal и Telegram: злоумышленники использовали эти мессенджеры для распространения вредоносных файлов, маскируя их под инструкции по кибербезопасности от CERT-UA;

  • быстро реагируют и адаптируются: хакеры быстро реагировали на новые методы защиты и разрабатывали новые векторы атак;

  • проводят таргетинг на ПО для Windows: большинство атак через мессенджеры преследовали цель распространения вредоносного ПО для Windows, ведь многие военные используют компьютерные версии мессенджеров;

  • используют файлы-приманки: злоумышленники распространяли вредоносные программы в виде Zip или Rar архивов, маскируя их под обновление сертификатов в комплекс ситуационной осведомленности Delta.

Что делать и как защититься от российских кибератак

В Госспецсвязи советуют при кибератаках РФ:

  • не загружать файлы из неизвестных источников, даже если они поступают от знакомых вам людей;

  • не открывать ссылку в подозрительных сообщениях;

  • обновлять операционную систему и программное обеспечение на своих устройствах;

  • использовать надежные пароли и не использовать один и тот же пароль для различных аккаунтов.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российские хакеры осуществили кибератаку на медиа Украины — Госспецсвязи
Госспецсвязи
Хакеры
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ совместно с западными партнерами разоблачила международную хакерскую группировку LockBit
СБУ
СБУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российские хакеры осуществили более 800 кибератак на госучреждения и сервисы Украины
Офис Генерального прокурора
Хакеры

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?