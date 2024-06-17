Евросоюз создал комиссию по контролю финансирования Украины

Европейский Союз создал Ревизионный совет Украинского фонда, который будет контролировать финансирование Союза для предотвращения коррупции, мошенничества, конфликтов интересов и других нарушений.

Ревизионный совет ЕС будет действовать в Украине в течение 4 лет

Ревизионный совет создается на период со дня принятия этого решения до 30 июня 2028, сообщается в официальном вестнике ЕС.

Аудиторский совет будет состоять из трех членов и будет базироваться в Брюсселе. Вспомогательным органом будет выступать Секретариат, базирующийся в Киеве.

Также Комиссия может приглашать представителей государств-членов и других доноров участвовать в деятельности Аудиторского совета. В то же время наблюдатели не будут участвовать в процессе принятия отчетов или рекомендаций.

В процессе работы Ревизионный совет имеет право требовать необходимую информацию, обращаться в компетентные органы, осуществлять собственные проверки и выездные проверки системы управления и контроля в Украине.

Вступление Украины в ЕС. Послы Евросоюза приняли важное решение

Постоянные представители государств-членов Европейского Союза на официальном уровне договорились о переговорных рамках для переговоров о вступлении Украины и Молдовы в блок.

Факт принятия этого решения подтвердило бельгийское председательство в Совете Европейского Союза.

Согласно последним данным, уже 25 июня должна пройти межправительственная конференция, которая даст официальный старт переговорам о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.

Следует обратить внимание на то, что конец июня уже долгое время был ожидаемой датой проведения межправительственной конференции, ведь именно в этом месяце завершается председательство Бельгии в Совете ЕС.

Довольно долго команда венгерского лидера Виктора Орбана, известного своей пророссийской позицией, мешала принять финальное решение на уровне постоянных представителей.

Официальному Брюссель удалось заставить Будапешт изменить позицию, однако если бы этого не произошло, то открытие переговоров могло бы затянуться на второе полугодие 2024 года, когда именно Венгрия будет председательствовать в Совете ЕС.