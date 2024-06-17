По словам бывшего главы Минобороны Великобритании Лиама Фокса, планы ЕС по созданию собственных оборонных структур могут подорвать обороноспособность НАТО и привести к краху.

Почему планы ЕС по созданию собственных оборонных структур могут повредить НАТО

Следующим рубежом федералистского проекта ЕС является получение контроля за тем, что делает государства суверенными – оборона. В Брюсселе ведутся дебаты относительно того, как этого добиться. Передадут ли страны-члены ЕС свои силы под контроль командования ЕС? Или Брюссель может диктовать, какие отрасли оборонной промышленности расположены в пределах ЕС, тем самым делая всех членов зависимыми друг от друга и центра, - объясняет бывший глава Минобороны Британии. Поделиться

Он подчеркнул, что, к счастью, в Европе есть страны, желающие сохранить свой национальный суверенитет и собственные оборонные институты.

Какие риски создают оборонные инициативы ЕС для НАТО и Европы

Он отметил, что планы ЕС по созданию собственных оборонных ведомств могут способствовать возникновению запутанной модели "оборонного союза", который подорвет обороноспособность европейских стран и не будет достаточно мощным для успешной защиты.

Лиам Фокс подчеркнул, что нынешний оборонный проект ЕС создает риски подрыва коллективной безопасности по трем причинам.

Во-первых, финансирование такого оборонного союза еще больше уменьшит коллективные взносы европейских стран НАТО .

При этом 80% расходов НАТО на оборону приходится на страны Альянса, не входящие в ЕС.