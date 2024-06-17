Планы ЕС по усилению собственной безопасности могут подорвать обороноспособность НАТО
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Планы ЕС по усилению собственной безопасности могут подорвать обороноспособность НАТО

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Источник:  The Telegraph

По словам бывшего главы Минобороны Великобритании Лиама Фокса, планы ЕС по созданию собственных оборонных структур могут подорвать обороноспособность НАТО и привести к краху.

Главные тезисы

  • Планы ЕС по созданию собственных оборонных структур могут подорвать обороноспособность НАТО и сделать страны-члены зависимыми от централизованного контроля Брюсселя.
  • Финансовое обременение создания собственных оборонных ведомств может снизить коллективные взносы европейских стран в НАТО на фоне отсутствия реальной ответственности.
  • Дублирование организаций и политическая слабость ЕС угрожает эффективности коллективной безопасности и возможностей НАТО.
  • Оборонные инициативы ЕС рискуют не дополнить, а вовлечь НАТО во внутреннюю борьбу и вето, вызывая дополнительные сложности в обеспечении безопасности Европы.
  • Планы ЕС по созданию собственных оборонных ведомств могут способствовать возникновению запутанной модели 'оборонного союза', что подорвет обороноспособность европейских стран и не будет достаточно мощным для успешной защиты.

Почему планы ЕС по созданию собственных оборонных структур могут повредить НАТО

Следующим рубежом федералистского проекта ЕС является получение контроля за тем, что делает государства суверенными – оборона. В Брюсселе ведутся дебаты относительно того, как этого добиться. Передадут ли страны-члены ЕС свои силы под контроль командования ЕС? Или Брюссель может диктовать, какие отрасли оборонной промышленности расположены в пределах ЕС, тем самым делая всех членов зависимыми друг от друга и центра, - объясняет бывший глава Минобороны Британии.

Он подчеркнул, что, к счастью, в Европе есть страны, желающие сохранить свой национальный суверенитет и собственные оборонные институты.

Какие риски создают оборонные инициативы ЕС для НАТО и Европы

Он отметил, что планы ЕС по созданию собственных оборонных ведомств могут способствовать возникновению запутанной модели "оборонного союза", который подорвет обороноспособность европейских стран и не будет достаточно мощным для успешной защиты.

Лиам Фокс подчеркнул, что нынешний оборонный проект ЕС создает риски подрыва коллективной безопасности по трем причинам.

Во-первых, финансирование такого оборонного союза еще больше уменьшит коллективные взносы европейских стран НАТО .

При этом 80% расходов НАТО на оборону приходится на страны Альянса, не входящие в ЕС.

Второй риск – это дублирование организации. Зацикленность Брюсселя на процессах и политических аспектах обороны создала лабиринт оборонных инициатив ЕС, программ и аббревиатур. Создание организаций ЕС лишнее, когда НАТО и национальные системы уже существуют. Третий риск – политическая слабость ЕС. ... Оборонные инициативы ЕС не в первую очередь будут дополнять возможности НАТО, а будут вовлекать их во внутреннюю борьбу и вето со стороны брюссельской бюрократии, которая будет отвечать за отправку мужчин и женщин в боевые действия, но принципиально не будет иметь никакой ответственности, - подчеркивает эксглава. Минобороны Великобритании.

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