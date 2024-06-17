По словам бывшего главы Минобороны Великобритании Лиама Фокса, планы ЕС по созданию собственных оборонных структур могут подорвать обороноспособность НАТО и привести к краху.
Главные тезисы
- Планы ЕС по созданию собственных оборонных структур могут подорвать обороноспособность НАТО и сделать страны-члены зависимыми от централизованного контроля Брюсселя.
- Финансовое обременение создания собственных оборонных ведомств может снизить коллективные взносы европейских стран в НАТО на фоне отсутствия реальной ответственности.
- Дублирование организаций и политическая слабость ЕС угрожает эффективности коллективной безопасности и возможностей НАТО.
- Оборонные инициативы ЕС рискуют не дополнить, а вовлечь НАТО во внутреннюю борьбу и вето, вызывая дополнительные сложности в обеспечении безопасности Европы.
- Планы ЕС по созданию собственных оборонных ведомств могут способствовать возникновению запутанной модели 'оборонного союза', что подорвет обороноспособность европейских стран и не будет достаточно мощным для успешной защиты.
Почему планы ЕС по созданию собственных оборонных структур могут повредить НАТО
Он подчеркнул, что, к счастью, в Европе есть страны, желающие сохранить свой национальный суверенитет и собственные оборонные институты.
Какие риски создают оборонные инициативы ЕС для НАТО и Европы
Он отметил, что планы ЕС по созданию собственных оборонных ведомств могут способствовать возникновению запутанной модели "оборонного союза", который подорвет обороноспособность европейских стран и не будет достаточно мощным для успешной защиты.
Лиам Фокс подчеркнул, что нынешний оборонный проект ЕС создает риски подрыва коллективной безопасности по трем причинам.
Во-первых, финансирование такого оборонного союза еще больше уменьшит коллективные взносы европейских стран НАТО .
При этом 80% расходов НАТО на оборону приходится на страны Альянса, не входящие в ЕС.
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