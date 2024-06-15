ЕС усиливает давление на США по использованию Украиной оружия для ударов по РФ
Категория
Политика
Дата публикации

ЕС усиливает давление на США по использованию Украиной оружия для ударов по РФ

Удар с РСЗО
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Источник:  Politico

Европейские партнеры давят на администрацию президента США Джо Байдена относительно еще большего ослабления ограничений использования американского оружия украинскими военными по стратегическим целям на территории РФ.

Главные тезисы

  • Европейские партнеры давят на администрацию президента США относительно усиления ограничений использования американского оружия украинскими военными для ударов по РФ.
  • Украина смогла сдержать наступление оккупационной армии РФ в Харьковской области благодаря изменению политики использования американского оружия и улучшению боевой работы артиллерии.
  • Украинские военные применяют стратегию обороны и ожидают дальнейших поставок вооружений от западных партнеров, чтобы продолжить сдерживать российских оккупантов на фронте.
  • Для остановки наступления российских войск на фронте Украины необходимо по меньшей мере 130 истребителей F-16, передача которых стремится добиться украинская сторона.
  • Украинские военные значительно улучшили боевую работу артиллерии после получения военной помощи от США, снизив огневое преимущество российских оккупантов на фронте.

ЕС требует от США снять ограничения на использование Украиной американского оружия для ударов по РФ

По информации журналистов издания, европейские чиновники считают, что существующие ограничения на использование американского оружия для ударов по стратегическим объектам на территории РФ могут нанести ущерб способности Украины защитить себя от российской оружейной агрессии.

Если оглянуться назад на ход конфликта, то можно обнаружить ряд областей, где мы не хотели чего-то делать, а потом сделали это, – отмечает один из пасодовцев Пентагона.

Подчеркивается, что на администрацию Байдена давят не только европейские партнеры, но и конгрессмены из Демократической партии.

Если Байден уступит, это станет последним примером смещения "красных линий" Белого дома в украинском конфликте, отмечается в материале.

Журналисты отмечают, что в последнее время Украина использовала изменение политики США для ударов по меньшей мере по районам вблизи границы, где дислоцируются российские военные, из полученных от США РСЗО HIMARS.

Авторы материала отмечают, что это позволило украинским военным сдержать наступление оккупационной армии РФ в Харьковской области.

По словам представителя Минобороны США, изменение политики стало "прямым ответом" на российские удары по Харькову.

Что известно об улучшении ситуации с артиллерией на фронте

По информации журналистов издания Washington Post, ВСУ значительно улучшили боевую работу артиллерии после возобновления поставок военной помощи от США и покорили огневое преимущество российских кафиров с 7 до 1 до 5 к 1.

В настоящее время, как подчеркивается в материале, украинские военные используют стратегию "сгибайся, но не ломайся", держа оборону и ожидая дальнейших поставок вооружений от западных партнеров.

Мы видим результаты. В начале года артиллерийское преимущество России составляло 7 к 1, а сейчас оно снизилось до 5 к 1, – отметил первый заместитель главы Минобороны Иван Гаврилюк.

По его словам, чтобы остановить наступление оккупационной армии РФ на фронте украинским военным необходимо по меньшей мере 130 истребителей F-16, которые, по его словам, должны быть переданы Украине в этом и следующем году.

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