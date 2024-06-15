Європейські партнери тиснуть на адміністрацію президента США Джо Байдена щодо ще більшого послаблення обмежень стосовно використання американської зброї українськими військовими по стратегічних цілях на території РФ.

ЄС вимагає від США зняти обмеження на використання Україною американської зброї для ударів по РФ

За інформацією журналістів видання, європейські посадовці вважають, що існуючі обмеження на використання американської зброї для ударів по стратегічних об’єктах на території РФ може зашкодити здатності України захистити себе від російської зброїйної агресії.

Якщо озирнутися назад на перебіг конфлікту, то можна виявити низку областей, де ми не хотіли чогось робити, а потім зробили це, - зазначає один з пасодовців Пентагону. Поширити

Підкреслюється, що на адміністрацію Байдена тиснуть не лише європейські партнери, а й конгресмени з Демократичної партії.

Якщо Байден поступиться, це стане останнім прикладом зміщення "червоних ліній" Білого дому в українському конфлікті, - зазначається у матеріалі. Поширити

Журналісти зазначають, що останнім часом Україна використала зміну політики США для ударів щонайменше по районах поблизу кордону, де дислокуються російські військові, з отриманих від США РСЗВ HIMARS.

Автори матеріалу наголошують, що це дозволило українським військовим стримати наступ окупаційної армії РФ у Харківській області.

За словами представника Міноборони США, зміна політики стала "прямою відповіддю" на російські удари по Харкову.

Що відомо про покращення ситуації з артилерією на фронті

За інформацією журналістів видання Washington Post, ЗСУ значно покращили бойову роботу артилерії після поновлення поставок військової допомоги від США та скоритили вогневу перевагу російських окупантів з 7 до 1 до 5 до 1.

Наразі, як підкреслюється у матеріалі, українські військові використовують стратегію "згинайся, але не ламайся", тримаючи оборону та чекаючи на подальші поставки озброєнь від західних партнерів.

Ми вже бачимо результати. На початку року артилерійська перевага Росії становила 7 до 1, а зараз вона знизилася до 5 до 1, - зазначив перший заступник глави Міноборони Іван Гаврилюк. Поширити

За його словами, аби зупинити наступ окупаційної армії РФ на фронті українським військовим необхідно щонайменше 130 винищувачів F-16, які за його словами повинні бути передані Україні в цьому та наступному році.