За словами керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, країна-агресорка Росія вже страждає через наслідки ударів України західною зброєю по стратегічних об'єктах на її території.
Головні тези:
- Удари західною зброєю по стратегічних об'єктах на території РФ вже відчуваються країною-агресоркою, зауважив керівник ГУР Міноборони Буданов.
- Ураження радіолокаційної станції дальнього виявлення цілей в Орську призвело до її недієздатності на півроку, заявив Буданов.
- Буданов вважає, що удари України західною зброєю по РФ можуть полегшити ситуацію на фронті та навіть допомогти у виведенні російської техніки з ладу.
- За словами очільника ГУР, заяви про можливу ескалацію з боку Росії після ударів західною зброєю - це лише міф, на який не варто звертати уваги.
- Буданов акцентує увагу на тому, що в українській розвідці немає “червоних ліній”, і удари по стратегічних об'єктах - це законна та ефективна дія.
Буданов не вірить у “червоні лінії” через удари західною зброєю по території РФ
Глава ГУР підкреслив, що дозвіл від партнерів завдавати ударів по стратегічних цілях на території РФ значно полегшить ситуацію на фронті.
Він також підкреслив, що заяви кремлівського диктатора по якісь “червоні лінії” є усього лиш грою на публіку.
Буданов про наслідки удару по РЛС армії РФ в Орську
За словами керівника ГУР, після ураження дронами на відстані 1,8 тис км від українського кордону радіолокаційна станція дальнього виявлення цілей "Воронеж-М" в Орську не працюватиме щонайменше півроку.
За даними українських ЗМІ, за цією атакою стоїть ГУР, втім Буданов не підтвердив це й не спростував.
Він вважає ураження РЛС "абсолютно правильною річчю, хто б це не зробив".
Також Буданов не вірить, що через цей удар можлива ескалація з боку Росії.
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