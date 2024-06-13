За словами керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, країна-агресорка Росія вже страждає через наслідки ударів України західною зброєю по стратегічних об'єктах на її території.

Буданов не вірить у “червоні лінії” через удари західною зброєю по території РФ

Глава ГУР підкреслив, що дозвіл від партнерів завдавати ударів по стратегічних цілях на території РФ значно полегшить ситуацію на фронті.

Вони вже відчувають це все. Що ж готуватись? Як то кажуть: пізно пити Боржомі вже, - зазначив Буданов. Поширити

Він також підкреслив, що заяви кремлівського диктатора по якісь “червоні лінії” є усього лиш грою на публіку.

А вони існують взагалі? Ні. Якщо вони існують, то де вони? За ці роки вже скільки разів говорили, що вже точно перейшли. Я думаю, що це все гра на публіку, - зазначив очільник ГУР. Поширити

Буданов про наслідки удару по РЛС армії РФ в Орську

За словами керівника ГУР, після ураження дронами на відстані 1,8 тис км від українського кордону радіолокаційна станція дальнього виявлення цілей "Воронеж-М" в Орську не працюватиме щонайменше півроку.

За даними українських ЗМІ, за цією атакою стоїть ГУР, втім Буданов не підтвердив це й не спростував.

Він вважає ураження РЛС "абсолютно правильною річчю, хто б це не зробив".

Також Буданов не вірить, що через цей удар можлива ескалація з боку Росії.