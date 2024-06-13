Буданов расскрыл последствия ударов западным оружием по территории РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Буданов расскрыл последствия ударов западным оружием по территории РФ

Кирилл Буданов
Читати українською
Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, страна-агрессорка Россия уже страдает из-за последствий ударов Украины западным оружием по стратегическим объектам на ее территории.

Главные тезисы

  • Буданов заявляет, что удары западным оружием по РФ уже ощущаются страной-агрессором, и их последствия могут облегчить ситуацию на фронте.
  • Поражение радиолокационной станции в Орске привело к ее недееспособности на полгода, по мнению Буданова, что является эффективным действием.
  • Глава ГУР не верит в возможность эскалации со стороны России после ударов западным оружием, считая это мифом.
  • Буданов подчеркивает, что удары по стратегическим объектам в рамках законных действий и могут принести выгоду в конфликте.
  • Разрешение наносить удары на территорию РФ от партнеров ГУР поможет облегчить ситуацию на фронте согласно высказыванию главы разведки.

Буданов не верит в "красные линии" из-за ударов западным оружием по территории РФ

Глава ГУР подчеркнул, что разрешение от партнеров наносить удары по стратегическим целям на территории РФ значительно облегчит ситуацию на фронте.

Они уже чувствуют все это. Что же готовиться? Как говорится: поздно пить Боржоми уже, – отметил Буданов.

Он также подчеркнул, что заявления кремлевского диктатора по каким-то "красным линиям" являются всего лишь игрой на публику.

А они есть вообще? Нет. Если они есть, то где они? За эти годы уже сколько раз говорили, что точно перешли. Я думаю, что это все игра на публику, – отметил глава ГУР.

Буданов о последствиях удара по РЛС армии РФ в Орске

По словам руководителя ГУР, после поражения дронами на расстоянии 1,8 тыс км от украинской границы радиолокационная станция дальнего обнаружения целей "Воронеж-М" в Орске не будет работать как минимум полгода.

По данным украинских СМИ, за этой атакой стоит ГУР, однако Буданов не подтвердил это и не опроверг.

Он считает поражение РЛС "совершенно правильной вещью, кто бы это ни сделал".

Также Буданов не верит, что из-за этого удара возможна эскалация со стороны России.

Это миф, в который все верят. После атаки РЛС что-нибудь произошло? Нет, ничего. Эти системы обнаруживают любую баллистику. Без разницы – ядерная ракета или нет. Воронеж-М была направлена на южную часть Украины, в частности Одесскую область и оккупированный Крым, поэтому временный вывод ее из строя нам поможет, - объясняет глава ГУР.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Буданов принимал участие в отражении наступления армии РФ в Харьковской области. В ГУР раскрыли подробности
Кирилл Буданов
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СМИ узнали подробности срыва покушения спецслужб РФ на Буданова
Кирилл Буданов
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Читающая украинская нация всегда будет побеждать зомбированных путинским телевизором — Буданов
Кирилл Буданов
Буданов

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?