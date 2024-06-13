По словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, страна-агрессорка Россия уже страдает из-за последствий ударов Украины западным оружием по стратегическим объектам на ее территории.
Главные тезисы
- Буданов заявляет, что удары западным оружием по РФ уже ощущаются страной-агрессором, и их последствия могут облегчить ситуацию на фронте.
- Поражение радиолокационной станции в Орске привело к ее недееспособности на полгода, по мнению Буданова, что является эффективным действием.
- Глава ГУР не верит в возможность эскалации со стороны России после ударов западным оружием, считая это мифом.
- Буданов подчеркивает, что удары по стратегическим объектам в рамках законных действий и могут принести выгоду в конфликте.
- Разрешение наносить удары на территорию РФ от партнеров ГУР поможет облегчить ситуацию на фронте согласно высказыванию главы разведки.
Буданов не верит в "красные линии" из-за ударов западным оружием по территории РФ
Глава ГУР подчеркнул, что разрешение от партнеров наносить удары по стратегическим целям на территории РФ значительно облегчит ситуацию на фронте.
Он также подчеркнул, что заявления кремлевского диктатора по каким-то "красным линиям" являются всего лишь игрой на публику.
Буданов о последствиях удара по РЛС армии РФ в Орске
По словам руководителя ГУР, после поражения дронами на расстоянии 1,8 тыс км от украинской границы радиолокационная станция дальнего обнаружения целей "Воронеж-М" в Орске не будет работать как минимум полгода.
По данным украинских СМИ, за этой атакой стоит ГУР, однако Буданов не подтвердил это и не опроверг.
Он считает поражение РЛС "совершенно правильной вещью, кто бы это ни сделал".
Также Буданов не верит, что из-за этого удара возможна эскалация со стороны России.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-