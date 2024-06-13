По словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, страна-агрессорка Россия уже страдает из-за последствий ударов Украины западным оружием по стратегическим объектам на ее территории.

Буданов не верит в "красные линии" из-за ударов западным оружием по территории РФ

Глава ГУР подчеркнул, что разрешение от партнеров наносить удары по стратегическим целям на территории РФ значительно облегчит ситуацию на фронте.

Они уже чувствуют все это. Что же готовиться? Как говорится: поздно пить Боржоми уже, – отметил Буданов. Поделиться

Он также подчеркнул, что заявления кремлевского диктатора по каким-то "красным линиям" являются всего лишь игрой на публику.

А они есть вообще? Нет. Если они есть, то где они? За эти годы уже сколько раз говорили, что точно перешли. Я думаю, что это все игра на публику, – отметил глава ГУР. Поделиться

Буданов о последствиях удара по РЛС армии РФ в Орске

По словам руководителя ГУР, после поражения дронами на расстоянии 1,8 тыс км от украинской границы радиолокационная станция дальнего обнаружения целей "Воронеж-М" в Орске не будет работать как минимум полгода.

По данным украинских СМИ, за этой атакой стоит ГУР, однако Буданов не подтвердил это и не опроверг.

Он считает поражение РЛС "совершенно правильной вещью, кто бы это ни сделал".

Также Буданов не верит, что из-за этого удара возможна эскалация со стороны России.