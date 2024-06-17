За словами колишнього глави Міноборони Великої Британії Ліама Фокса, плани ЄС зі створення власних оборонних структур можуть підірвати обороноздатність НАТО і призвести до краху.

Чому плани ЄС зі створення власних оборонних структур можуть зашкодити НАТО

Наступним рубежем федералістського проекту ЄС є отримання контролю над тим, що робить держави суверенними — оборона. У Брюсселі точаться дебати щодо того, як цього досягти. Чи передадуть країни-члени ЄС свої сили під контроль командування ЄС? Або Брюссель може диктувати, які галузі оборонної промисловості розташовані в межах ЄС, тим самим роблячи всіх членів залежними один від одного та від центру, — пояснює колишній глава Міноборони Британії. Поширити

Він підкреслив, що на щастя, в Європі є країни, які бажають зберігти свій національний суверенітет і власні оборонні інституції.

Які ризики створюють оборонні ініціативи ЄС для НАТО та Європи

Він зазначив, що плани ЄС зі створення власних оборонних відомств можут сприяти виникненню заплутаної моделі "оборонного союзу", який підірве обороноздатність європейських країн і не буде достатньо потужним для успішного захисту.

Ліам Фокс підкреслив, що нинішній оборонний проект ЄС створює ризики підриву колективної безпеки з трьох причин.

По перше — фінансування такого оборонного союзу ще більше зменшить колективні внески європейських країн НАТО.

При цьому 80% витрат НАТО на оборону припадає на країни Альянсу, які не входять до ЄС.