За словами колишнього глави Міноборони Великої Британії Ліама Фокса, плани ЄС зі створення власних оборонних структур можуть підірвати обороноздатність НАТО і призвести до краху.
Головні тези:
- Створення власних оборонних структур ЄС може підірвати обороноздатність НАТО та зробити країни-члени залежними від централізованого контролю Брюсселя.
- Оборонні ініціативи Європейського Союзу ризикують створити заплутану модель "оборонного союзу", що не буде достатньо потужною для успішного захисту громадян.
- Фінансове обтяження створення власних оборонних відомств може зменшити колективні внески європейських країн в НАТО на фоні відсутності реальної відповідальності.
- Дублювання організацій та політична слабкість ЄС загрожує ефективності колективної безпеки та можливостей НАТО.
- Оборонні ініціативи ЄС ризикують не доповнити, а втягнути НАТО у внутрішню боротьбу та вето, спричиняючи додаткові складнощі у забезпеченні безпеки Європи.
Чому плани ЄС зі створення власних оборонних структур можуть зашкодити НАТО
Він підкреслив, що на щастя, в Європі є країни, які бажають зберігти свій національний суверенітет і власні оборонні інституції.
Які ризики створюють оборонні ініціативи ЄС для НАТО та Європи
Він зазначив, що плани ЄС зі створення власних оборонних відомств можут сприяти виникненню заплутаної моделі "оборонного союзу", який підірве обороноздатність європейських країн і не буде достатньо потужним для успішного захисту.
Ліам Фокс підкреслив, що нинішній оборонний проект ЄС створює ризики підриву колективної безпеки з трьох причин.
По перше — фінансування такого оборонного союзу ще більше зменшить колективні внески європейських країн НАТО.
При цьому 80% витрат НАТО на оборону припадає на країни Альянсу, які не входять до ЄС.
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