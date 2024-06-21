Рада ЄС погодила початок переговорів з Україною про вступ до Євросоюзу
Категорія
Україна
Дата публікації

Рада ЄС погодила початок переговорів з Україною про вступ до Євросоюзу

Єврокомісія
ЄС

Рада ЄС офіційно погодила початок переговорів про вступ до Євросоюзу з Україною та Молдовою.

Головні тези:

  • Вступ до ЄС відкриватиме можливості для стабільності, процвітання та покращення якості життя громадян України та Молдови.
  • Україна та Єврокомісія продовжили термін "транспортного безвізу", що спрощує автоперевезення між країнами без додаткових документів.
  • Оновлена угода передбачає взаємні зобов'язання щодо маркування вантажівок, ліцензій на перевезення та інших підтверджувальних документів.

 Вступ до ЄС відкриватиме нові можливості для українців

Перша міжурядова конференція розпочнеться вже 25 червня.

Рада ЄС схвалила загальні позиції ЄС, у тому числі переговорні рамки, для переговорів про вступ з Україною і Молдовою. Це відкриває шлях для запуску переговорів у вівторок 25 червня у Люксембурзі, — йдеться у заяві.

Про початок переговорів щодо вступу Молдови до ЄС повідомила також президентка країни Мая Санду. 

Стати членом ЄС — це наш шлях до миру, процвітання та кращого життя для всіх громадян. Бажаємо нашій делегації успіхів під час офіційного початку переговорів у Люксембурзі наступного тижня. 

Мая Санду

Мая Санду

Президентка Молдови

Україна та Єврокомісія продовжили "транспортний безвіз" — термін

Україна та Єврокомісія продовжили дію "транспортного безвізу" на рік із можливістю його автоматичної пролонгації до кінця 2025 року.

Зазначається, що угода була підписана у Брюсселі за двосторонньої участі представників України та ЕС.

Відтак, вантажні автоперевезення з України до ЄС та з Євросоюзу в Україну і далі не потребуватимуть спеціальних дозволів.

Зокрема, оновлена угода передбачає також низку взаємних зобов’язань щодо наявності ліцензій на перевезення та маркування вантажівок. Тобто всіх, хто виконує перевезення відповідно до Угоди.

Йдеться про:

  • маркування вантажівок, що виконують перевезення відповідно до Угоди;

  • необхідність для всіх водіїв мати ліцензію на перевезення чи інші підтверджувальні документи під час виконання перевезення;

  • зобов’язання для перевізників, що слідують порожніми за товарами, мати підтверджувальні документи на товари, які вони планують завозити.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Нові санкції ЄС проти Росії. EUobserver розкрив перші деталі
санкції
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Посли ЄС погодили 14 пакет санкцій проти Росії
єс
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна планує повернути з ЄС чоловіків, які незаконно виїхали з країни — відео
Чоловіки

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?