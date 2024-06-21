Рада ЄС погодила початок переговорів з Україною про вступ до Євросоюзу

Рада ЄС офіційно погодила початок переговорів про вступ до Євросоюзу з Україною та Молдовою.

Вступ до ЄС відкриватиме нові можливості для українців

Перша міжурядова конференція розпочнеться вже 25 червня.

Рада ЄС схвалила загальні позиції ЄС, у тому числі переговорні рамки, для переговорів про вступ з Україною і Молдовою. Це відкриває шлях для запуску переговорів у вівторок 25 червня у Люксембурзі, — йдеться у заяві. Поширити

🇺🇦🇲🇩 The @EU_Council adopted the general EU positions, incl. negotiating frameworks, for accession negotiations with Ukraine and Moldova.



This opens the way for launching the negotiations on Tuesday 25 June in Luxembourg:



· 15:30 - IGC with Ukraine

· 18:00 - IGC with Moldova pic.twitter.com/A2c8bPpIgS — Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) June 21, 2024

Про початок переговорів щодо вступу Молдови до ЄС повідомила також президентка країни Мая Санду.

Стати членом ЄС — це наш шлях до миру, процвітання та кращого життя для всіх громадян. Бажаємо нашій делегації успіхів під час офіційного початку переговорів у Люксембурзі наступного тижня. Мая Санду Президентка Молдови

Today, I signed the Decree on initiating Moldova's EU accession negotiations. Becoming an EU member is our path to peace, prosperity, and a better life for all citizens.



Wishing our delegation every success as they officially launch negotiations in Luxembourg next week. pic.twitter.com/1ze5UNb7rm — Maia Sandu (@sandumaiamd) June 21, 2024

Україна та Єврокомісія продовжили "транспортний безвіз" — термін

Україна та Єврокомісія продовжили дію "транспортного безвізу" на рік із можливістю його автоматичної пролонгації до кінця 2025 року.

Зазначається, що угода була підписана у Брюсселі за двосторонньої участі представників України та ЕС.

Відтак, вантажні автоперевезення з України до ЄС та з Євросоюзу в Україну і далі не потребуватимуть спеціальних дозволів.

Зокрема, оновлена угода передбачає також низку взаємних зобов’язань щодо наявності ліцензій на перевезення та маркування вантажівок. Тобто всіх, хто виконує перевезення відповідно до Угоди.

Йдеться про: