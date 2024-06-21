Рада ЄС погодила початок переговорів з Україною про вступ до Євросоюзу

Рада ЄС офіційно погодила початок переговорів про вступ до Євросоюзу з Україною та Молдовою.
Головні тези:
- Вступ до ЄС відкриватиме можливості для стабільності, процвітання та покращення якості життя громадян України та Молдови.
- Україна та Єврокомісія продовжили термін "транспортного безвізу", що спрощує автоперевезення між країнами без додаткових документів.
- Оновлена угода передбачає взаємні зобов'язання щодо маркування вантажівок, ліцензій на перевезення та інших підтверджувальних документів.
Вступ до ЄС відкриватиме нові можливості для українців
Перша міжурядова конференція розпочнеться вже 25 червня.
🇺🇦🇲🇩 The @EU_Council adopted the general EU positions, incl. negotiating frameworks, for accession negotiations with Ukraine and Moldova.— Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) June 21, 2024
This opens the way for launching the negotiations on Tuesday 25 June in Luxembourg:
· 15:30 - IGC with Ukraine
· 18:00 - IGC with Moldova pic.twitter.com/A2c8bPpIgS
Про початок переговорів щодо вступу Молдови до ЄС повідомила також президентка країни Мая Санду.
Today, I signed the Decree on initiating Moldova's EU accession negotiations. Becoming an EU member is our path to peace, prosperity, and a better life for all citizens.— Maia Sandu (@sandumaiamd) June 21, 2024
Wishing our delegation every success as they officially launch negotiations in Luxembourg next week. pic.twitter.com/1ze5UNb7rm
Україна та Єврокомісія продовжили "транспортний безвіз" — термін
Україна та Єврокомісія продовжили дію "транспортного безвізу" на рік із можливістю його автоматичної пролонгації до кінця 2025 року.
Зазначається, що угода була підписана у Брюсселі за двосторонньої участі представників України та ЕС.
Відтак, вантажні автоперевезення з України до ЄС та з Євросоюзу в Україну і далі не потребуватимуть спеціальних дозволів.
Зокрема, оновлена угода передбачає також низку взаємних зобов’язань щодо наявності ліцензій на перевезення та маркування вантажівок. Тобто всіх, хто виконує перевезення відповідно до Угоди.
Йдеться про:
маркування вантажівок, що виконують перевезення відповідно до Угоди;
необхідність для всіх водіїв мати ліцензію на перевезення чи інші підтверджувальні документи під час виконання перевезення;
зобов’язання для перевізників, що слідують порожніми за товарами, мати підтверджувальні документи на товари, які вони планують завозити.
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