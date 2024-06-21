Совет ЕС согласовал начало переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз
Категория
Украина
Дата публикации

Совет ЕС согласовал начало переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз

Еврокомиссия
ЕС
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Совет ЕС официально согласовал начало переговоров о вступлении в Евросоюз с Украиной и Молдовой.

Главные тезисы

  • Вступление в ЕС откроет возможности для стабильности, процветания и улучшения качества жизни граждан Украины и Молдовы.
  • Украина и Еврокомиссия продлили термин "транспортный безвиз", упрощающий автоперевозки между странами без дополнительных документов.
  • Обновленное соглашение предусматривает взаимные обязательства по маркировке грузовиков, лицензиям на перевозку и другим подтверждающим документам.

Вступление в ЕС будет открывать новые возможности для украинцев

Первая межправительственная конференция начнется уже 25 июня.

Совет ЕС одобрил общие позиции ЕС, в том числе переговорные рамки для переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой. Это открывает путь для запуска переговоров во вторник 25 июня в Люксембурге, говорится в заявлении.

О начале переговоров по вступлению Молдовы в ЕС сообщила также президент страны Мая Санду.

Стать членом ЕС – это наш путь к миру, процветанию и лучшей жизни для всех граждан. Желаем нашей делегации успехов на официальном начале переговоров в Люксембурге на следующей неделе.

Моя Санда

Моя Санда

Президент Молдовы

Украина и Еврокомиссия продлили "транспортный безвиз" - срок

Украина и Еврокомиссия продлили действие "транспортного безвиза" на год с возможностью его автоматической пролонгации до конца 2025 года.

Соглашение было подписано в Брюсселе при двустороннем участии представителей Украины и ЕС.

Следовательно, грузовые автоперевозки из Украины в ЕС и из Евросоюза в Украину и дальше не будут нуждаться в специальных разрешениях.

В частности, обновленное соглашение предусматривает ряд взаимных обязательств по наличию лицензий на перевозку и маркировку грузовиков. То есть всех, кто выполняет перевозку в соответствии с Соглашением.

Речь идет о:

  • маркировка грузовиков, выполняющих перевозку в соответствии с Соглашением;

  • необходимость для всех водителей иметь лицензию на перевозку или другие подтверждающие документы при выполнении перевозки;

  • обязательства для перевозчиков, следующих пустыми за товарами, иметь подтверждающие документы на товары, которые они планируют завозить.

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