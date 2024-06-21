Совет ЕС согласовал начало переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз

Совет ЕС официально согласовал начало переговоров о вступлении в Евросоюз с Украиной и Молдовой.

Вступление в ЕС будет открывать новые возможности для украинцев

Первая межправительственная конференция начнется уже 25 июня.

Совет ЕС одобрил общие позиции ЕС, в том числе переговорные рамки для переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой. Это открывает путь для запуска переговоров во вторник 25 июня в Люксембурге, говорится в заявлении. Поделиться

🇺🇦🇲🇩 The @EU_Council adopted the general EU positions, incl. negotiating frameworks, for accession negotiations with Ukraine and Moldova.



This opens the way for launching the negotiations on Tuesday 25 June in Luxembourg:



· 15:30 - IGC with Ukraine

· 18:00 - IGC with Moldova pic.twitter.com/A2c8bPpIgS — Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) June 21, 2024

О начале переговоров по вступлению Молдовы в ЕС сообщила также президент страны Мая Санду.

Стать членом ЕС – это наш путь к миру, процветанию и лучшей жизни для всех граждан. Желаем нашей делегации успехов на официальном начале переговоров в Люксембурге на следующей неделе. Моя Санда Президент Молдовы

Today, I signed the Decree on initiating Moldova's EU accession negotiations. Becoming an EU member is our path to peace, prosperity, and a better life for all citizens.



Wishing our delegation every success as they officially launch negotiations in Luxembourg next week. pic.twitter.com/1ze5UNb7rm — Maia Sandu (@sandumaiamd) June 21, 2024

Украина и Еврокомиссия продлили "транспортный безвиз" - срок

Украина и Еврокомиссия продлили действие "транспортного безвиза" на год с возможностью его автоматической пролонгации до конца 2025 года.

Соглашение было подписано в Брюсселе при двустороннем участии представителей Украины и ЕС.

Следовательно, грузовые автоперевозки из Украины в ЕС и из Евросоюза в Украину и дальше не будут нуждаться в специальных разрешениях.

В частности, обновленное соглашение предусматривает ряд взаимных обязательств по наличию лицензий на перевозку и маркировку грузовиков. То есть всех, кто выполняет перевозку в соответствии с Соглашением.

Речь идет о: