Совет ЕС согласовал начало переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз

Совет ЕС официально согласовал начало переговоров о вступлении в Евросоюз с Украиной и Молдовой.
Главные тезисы
- Вступление в ЕС откроет возможности для стабильности, процветания и улучшения качества жизни граждан Украины и Молдовы.
- Украина и Еврокомиссия продлили термин "транспортный безвиз", упрощающий автоперевозки между странами без дополнительных документов.
- Обновленное соглашение предусматривает взаимные обязательства по маркировке грузовиков, лицензиям на перевозку и другим подтверждающим документам.
Вступление в ЕС будет открывать новые возможности для украинцев
Первая межправительственная конференция начнется уже 25 июня.
🇺🇦🇲🇩 The @EU_Council adopted the general EU positions, incl. negotiating frameworks, for accession negotiations with Ukraine and Moldova.— Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) June 21, 2024
This opens the way for launching the negotiations on Tuesday 25 June in Luxembourg:
· 15:30 - IGC with Ukraine
· 18:00 - IGC with Moldova pic.twitter.com/A2c8bPpIgS
О начале переговоров по вступлению Молдовы в ЕС сообщила также президент страны Мая Санду.
Today, I signed the Decree on initiating Moldova's EU accession negotiations. Becoming an EU member is our path to peace, prosperity, and a better life for all citizens.— Maia Sandu (@sandumaiamd) June 21, 2024
Wishing our delegation every success as they officially launch negotiations in Luxembourg next week. pic.twitter.com/1ze5UNb7rm
Украина и Еврокомиссия продлили "транспортный безвиз" - срок
Украина и Еврокомиссия продлили действие "транспортного безвиза" на год с возможностью его автоматической пролонгации до конца 2025 года.
Соглашение было подписано в Брюсселе при двустороннем участии представителей Украины и ЕС.
Следовательно, грузовые автоперевозки из Украины в ЕС и из Евросоюза в Украину и дальше не будут нуждаться в специальных разрешениях.
В частности, обновленное соглашение предусматривает ряд взаимных обязательств по наличию лицензий на перевозку и маркировку грузовиков. То есть всех, кто выполняет перевозку в соответствии с Соглашением.
Речь идет о:
маркировка грузовиков, выполняющих перевозку в соответствии с Соглашением;
необходимость для всех водителей иметь лицензию на перевозку или другие подтверждающие документы при выполнении перевозки;
обязательства для перевозчиков, следующих пустыми за товарами, иметь подтверждающие документы на товары, которые они планируют завозить.
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