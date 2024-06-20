Украина планирует вернуть из ЕС мужчин, незаконно уехавших из страны — видео

Украина ведет переговоры со странами Европейского Союза о возможности возвращения из-за границы мужчин, нелегально пересекших границу.

В настоящее время страны ЕС не планируют возвращать сбежавших из Украины мужчин.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Мы ведем консультации с нашими коллегами из Европейского Союза, эти переговоры будут продолжаться и дальше, — заверил Клименко. Поделиться

По словам министра, сейчас страны ЕС в большинстве своем не планируют возвращать таких граждан.

Он рассказал, что каждый день на попытках незаконно пересечь границу задерживают «десятки людей». Однако глава МВД отказался назвать статистику за все время полномасштабной войны — подчеркнул, что «цифры закрыты».

В то же время на предположение журналистки по поводу «десятков тысяч» мужчин Клименко ответил, что это «завышенная цифра».

Дискуссии о возвращении мужчин из-за границы

В апреле президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации. После этого украинские консульства перестали принимать документы у граждан призывного возраста на получение консульских услуг.

Правда, впоследствии услуги возобновили. Однако на фоне временного ограничения в странах Запада возникли обсуждения возможности возвращения военнообязанных украинцев домой.

В частности, в Польше заявили, что могут помочь Украине вернуть таких мужчин, однако вопрос «неоднозначен», поэтому Варшава ждала инициативы от Киева. В Литве также поддержали возвращение в Украину военнообязанных мужчин. Там сочли нужным, чтобы этот вопрос обсудили на уровне ЕС.

В то же время США объяснили, что не имеют никакого решения или официальной позиции по поводу попытки Украины вернуть военнообязанных.

В конце концов, Украина объявила, что не планирует принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за границы.